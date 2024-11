Ano dos solistas? Idols emplacam hits e se consolidam fora de seus grupos

Chegamos a novembro e, com menos de dois meses para o ano acabar, já podemos declarar 2024 o ano dos solistas brilharem no K-pop. Com vários artistas de grupos grandes lançando músicas solo, tivemos diversos hits e discos ótimos e fora da caixa.

O que aconteceu

Os solistas não apenas brilharam como músicos, mas vários idols debutaram esse ano como CEOs das suas próprias empresas. Tivemos grandes nomes que migraram de empresas com sucesso, como Baekhyun que criou a INB100, e três das quatro integrantes do Blackpink que criaram seus próprios negócios.

Tivemos também o redirecionamento de carreiras solo de nomes como Taemin e Onew da SHINee, que saíram da SM e foram trilhar caminhos em empresas menores, e a própria Rosé, que saiu da YG e foi para a sua subsidiária, menor e mais despojada, a Black Label.

Por fim, vários idols que começaram o serviço militar lançaram discos e singles antes de partirem, como um presente para os fãs. Isso é bastante comum no k-pop. Já os membros do BTS, mesmo no Exército, seguiram lançando discos de extremo sucesso graças à base sólida de fãs que possuem.

Com tanta dança das cadeiras e novidades dos solistas, Splash fez uma lista com alguns lançamentos que foram sucesso esse ano.

Jimin - Who

Depois do sucesso de "Like Crazy", Jimin lançou outro ótimo single, servindo dentro e fora do Exército.

Nayeon - ABCD

Uma das melhores coreografias do ano, "ABCD", da Naeyeon, é uma ode aos anos 2000 no seu melhor.

RM - Groin

Namjoon também está servindo, mas isso não impediu ele de fazer um dos melhores discos do ano. "Groin" é simples e forte.

Lisa - Rockstar

Lisa desde que criou sua própria empresa, a LLOUD, só teve grandes acertos em todos os seus lançamentos solo. "Rockstar" foi o recomeço de luxo.

Taemin - Sexy in the air

Por falar em recomeço, tivemos um dos maiores solistas do K-pop saindo da SM, uma das gigantes da indústria, e seguindo sua carreira de sucesso em uma empresa menor. Seja onde for, Taemin brilha. .

Taeyong - TAP

Taeyong presenteou toda nação NCTzen antes de iniciar seu serviço militar com a viciante "TAP".

HwaSa - Na

HwaSa é uma das únicas artistas que restaram na PNation, empresa do PSY, e ela segue entregando performances muito acima da média.

Yeonjun - GGUM

Surpresa para os MOAs, fãs do TXT, Yeonjun lançou seu primeiro solo, bem diferente do que ele faz no grupo e com direito a disco com bonequinho!

Jennie - Mantra

Dona de sua própria empresa, a ODDAtelier, Jennie também retornou mais livre, independente e mostrando que as mulheres fazem o que elas quiserem.

Baekhyun - Pineapple Slice

Outro novo CEO da sua própria empresa na lista, Baekhyun não apenas saiu da SM, como levou para sua INB100 dois amigos e colegas de grupo: Xiumin e Chen. E ainda lançou um dos melhores singles do ano!

Yuqi - Freak

Yuqi sempre foi uma voz que se destacou no (G)I-DLE, e seu solo é um grande parque de diversões emo, com coelho de pelúcia vermelho, muita atitude e bom humor.

Jaehyun - Unconditional

Outro presente pra nação NCTZen, e que chegou aos 45 do segundo tempo, pouco antes de Jaehyun ir servir. "Unconditiona-nal" só não é melhor pois merecia outros vídeos da performance.

G-Dragon - Power

Por último mas, definitivamente, não menos importante, tivemos o retorno de G-Dragon depois de sete longos anos. Ele retornou no topo, batendo recordes de ouvintes e mostrando que, de fato, ele tem o poder.