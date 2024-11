'Volta Por Cima': Grave incêndio colocará vida de Doralice em risco

No capítulo desta quinta-feira (7) em "Volta Por Cima" (Globo), Doralice (Tereza Seiblitz) correrá um grande de risco de vida por conta de um incêndio.

O que vai acontecer

Tentando uma vaga de costureira no barracão de Bate-Bola, a personagem estará no local quando um incêndio iniciar. Além dela, Rique (Márcio Machado) também estará presente, assistindo à devastação dos sonhos dos integrantes do Dragão Suburbano.

Um curto-circuito dará início ao fogo, que se alastrará de forma rápida e intensa. "Gente, fogo! Tá pegando fogo! Vamos sair daqui!", gritará a mãe de Madalena (Jéssica Ellen), enquanto as pessoas darão início a uma grande correria.

Passando por perto do local, Madá e Jão (Fabrício Boliveira) ficarão desesperados ao ver o incêndio. "Não dá pra esperar ajuda, Madá. Continua tentando chamar os bombeiros, mas eu vou entrar", afirmará o mocinho.

De forma heróica, o rapaz quebrará uma janela para entrar no barracão e ajudar as pessoas que ficaram presas. No entanto, Doralice terá dificuldades de sair por se sentir cada vez mais fraca.

Ao ver que a sogra está prestes a desmaiar, Jão carregará a personagem em seu colo. Graças ao esforço do protagonista, Doralice conseguirá sair e será levada para o hospital.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.