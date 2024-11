Vivendo uma mentira! O que é invenção sobre Clarice em 'Garota do Momento'?

Vítima de um acidente no primeiro capítulo de "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) perdeu a memória e vive há 16 anos acreditando em uma mentira.

O que é inventado sobre o passado de Clarice

A personagem foi atingida por um bonde logo após flagrar um crime de Juliano (Fábio Assunção). Antes deles se casarem, uma amante do personagem o procurou para falar que os dois tiveram uma filha doente. Desesperado para se livrar da mulher, o vilão a matou acidentalmente.

Ciente de que o filho poderia parar na cadeia, Maristela (Lília Cabral) comemorou ao descobrir que Clarice havia perdido a memória após o acidente. Desta forma, a mocinha não poderia denunciar Juliano.

Para que a jovem jamais se recordasse do que viu, a vilã garantiu que a nora não tivesse mais nenhum contato com seu passado. Com a ajuda do filho, ela criou uma realidade completamente diferente para Clarice.

Maristela (Lília Cabral) em 'Garota do Momento'. Imagem: Reprodução/Globo

Lembrando apenas que tinha uma filha chamada Beatriz (Duda Santos), a personagem se desesperou por não lembrar do rosto da menina. Ainda que ela tivesse um relicário com a foto da pequena, Juliano sumiu com o acessório e com todos os objetos que pudessem fazer com que ela se recordasse do passado, como os quadros pintados por ela.

Para tranquiliza-la, Maristela apresentou Isabel (Maisa Silva) — a filha da amante de Juliano — como a pequena Bia. Sem desconfiar de nada, Clarice criou a menina como se, de fato, fosse sua.

Mais do que isso, a vilã mudou todos os documentos da nora, alterando seu sobrenome para que nenhum familiar a encontrasse. Com isso, Clarice ganhou Zélia (Letícia Colin) como sua "irmã", na intenção de que ela acreditasse ter uma rede de apoio.

Para que ninguém do orfanato onde Clarice vivia tivesse como provar sua origem, Maristela ainda ordenou um assalto. Os capangas da vilã invadiram o local e levaram documentos, fotos, quadros e tudo o que era relacionado a personagem.

