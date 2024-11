Vanessa diz que, se Zé Love for eliminado, prêmio pode ir para Sacha

Durante a tarde desta quarta-feira (6), Babi, Vanessa, Gizelly, Gilsão e Zé Love conversaram sobre o ex-jogador de futebol enfrentar Sacha na formação final da sétima roça.

O que aconteceu

Zé Love comentou sobre uma possível saída da A Fazenda 16. Ele foi indicado por Luana, fazendeira da semana, e já está na dinâmica da próxima eliminação. "Talvez sexta-feira eu já coloque algumas plaquinhas para vocês na dinâmica fora daqui".

Vanessa disse. "Você? Você não vai sair."

Babi respondeu. "Deus me livre."

Vanessa completou. "Se você sair, sei de mais nada. Mudo meu nome, fico louca aqui."

Babi pontuou. "Nenhum de vocês dois vai sair. Se ele não saiu até agora."

Vanessa falou. "Se o Zé sair, pode dar o prêmio para o Sacha."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 7ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 36890 votos 50,40% Flor 11,49% Gui 38,11% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 36890 votos

