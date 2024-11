Uma nova mulher, Dhu começa castigar o marido tóxico em 'Mania de Você'

No capítulo desta quarta-feira (6) de "Mania de Você" (Globo), Dhu (Ivy Souza) avisa a Edmilson (Érico Brás) que voltará para casa só depois que o marido sair.

O que vai acontecer

Contratada do Albacoa, Dhu ganha autonomia e autoestima. Com isso, ela decide mudar de postura diante da família, que não a ajuda em absolutamente nada.

Após essa decisão, os filhos de Dhu se revoltam e ficam do lado do pai folgado. Iarley (Lucas Wickhaus) e Lorena (Liza del Dala) também estão acostumados a explorar a mãe.

Paciente, a confeiteira permite que ele fique mais um tempo na casa. No entanto, ela está determinada e reitera que só retornará quando ele se mudar de lá.

Dhu (Ivy Souza) em 'Mania de Você' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo

Luma confessa a Rudá sobre seu envolvimento com Mavi. Rudá termina com Luma e faz uma exigência. Moema tenta convencer Rudá a ficar no Brasil e alerta Viola sobre Luma.

Hugo conta a Mavi que Daniel, o arquiteto que projetou o Albacoa, está morando no condomínio.

Viola desconfia ao ver Luma entrando em uma sala de reunião com Mavi. Luma conta a Mavi que Rudá descobriu a verdade.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.