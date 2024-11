Túlio Starling fala em moda e critica masculinidade frágil: 'Pânico hetero'

Túlio Starling, 34, protagonizou um ensaio de moda para a revista Caras. Ele provou vários figurinos - alguns deles, inclusive, com saias e outras peças tipicamente femininas.

O que aconteceu

O ator criticou o temor que muitos homens têm de serem considerados menos masculinos pelo que vestem. "A masculinidade é frágil em várias dimensões e, quando as pessoas falam masculinidade frágil, é esse pânico heterossexual: 'Ai, meu Deus, o que vão achar de mim?' E eu realmente não tenho a menor questão com isso. Eu sei quem sou. Para mim, é só uma roupa que coloquei. É uma saia, que legal! É uma roupa rosa, legal", definiu ele.

Túlio faz questão de ressaltar, porém, que não se considera superior aos demais por ser desconstruído neste sentido. "Eu não sou mais especial porque não tenho problema em usar saia, não sou menos machista porque uso uma saia. Eu só não vejo problema em usá-la. Gosto de botar um negócio na maquiagem, usar uma roupa diferente, e não vejo problema nenhum, mas não sou melhor que ninguém por causa disso."

Atualmente, ele tenta se acostumar à fama adquirida após ter vivido o mocinho Artur em "No Rancho Fundo" (Globo). "As pessoas têm um pouco essa fantasia de que você faz novela, fica famoso e tudo vai mudar. Mas está normal, continua meio que a mesma coisa. Talvez a única coisa que estou precisando mudar é me acostumar um pouco mais com essa coisa da superexposição. Mas não no sentido de ter que me proteger da fama, porque não estou tão famoso assim. É no sentido de que está todo mundo sempre me vendo e podendo opinar sobre mim."