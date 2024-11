Pintor de careca, beliscador de mamilos: celebs oferecem empregos estranhos

Não é incomum ouvir que músicos famosos fazem exigências no mínimo curiosas ao desembarcar no Brasil, mas algumas celebridades também empregam funcionários com atribuições das mais esquisitas.

Conheça algumas 'vagas' já oferecidas por famosos

Segurador de guarda-chuvas. Diddy, o rapper preso em Nova York por tráfico sexual, empregava um valet ou assistente pessoal no início dos anos 2000 que ficou conhecido na mídia de celebridades dos EUA. Muito fotografado segurando a sombrinha para o músico, Fonzworth Bentley acabou se tornando famoso também como rapper e nos realities "Making the Band 2" e "From G's to Gents", ambos da MTV. Ele segue fazendo pequenos trabalhos no cinema e como modelo.

Farnsworth Bentley se tornou famosos como rapper Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Gerente de "barato". Snoop Dogg emprega um funcionário só para impedir que as pessoas fiquei chapadas demais usando drogas com ele. Entre as outras atribuições do cargo está a de enrolar, profissionalmente, os baseados do cantor, segundo o Yahoo News.

Pintor de careca. Não era um empregado só para isso, mas na biografia "Mr. S: My Life With Frank Sinatra", o ex-mordomo e fiel escudeiro do cantor, George Jacobs, revelou que uma de suas funções era cobrir os pontos em que Sinatra estava ficando careca com um spray —todos os dias.

Companheira de conchinha. Lady Gaga demandava de sua assistente, Jennifer O'Neill, uma série de tarefas pouco ortodoxas. Uma delas era a exigência de que a funcionária dormisse com ela na mesma cama, porque ela não gostava de dormir sozinha, testemunhou durante um processo contra a cantora na Justiça americana obtido pelo Business Insider.

A cantora Lady Gaga Imagem: Stuart C. Wilson/Getty Images

Assistente de totó. Os cães de Mariah Carey têm seus próprios empregados, segundo o jornal Daily Mail. A diva também é famosa por rumores de outras exigências curiosas, nem todas comprovadas, de que ela teria assistentes encarregados apenas de andar na frente e atrás dela, para segurá-la caso tropece.

Mariah Carey com seu cachorro em foto de 2012 Imagem: James Devaney/WireImage

Beliscador de mamilos. A cantora Pink garantiu em 2004 ao programa "Today", da rede americana NBC, que precisa que alguém aperte seus mamilos antes de entrar no palco —e que sua assistente à época, Jackie, já tinha aperfeiçoado a técnica a ponto de transformá-la em arte.

Segurador de comida. Segundo o ator Bill Hader, Justin Bieber tinha um funcionário de sua equipe apenas para segurar sua comida no camarim em 2013, contou em entrevista a Howard Stern sobre a aparição do cantor no programa "Saturday Night Live".

Enxugador de suor e segurador de chiclete. CeeLo Green teria um funcionário apenas para passar uma toalha em sua testa suada e colocar um chiclete em sua boca antes de shows, segundo a Page Six.

CeeLo Green teria um funcionário apenas para passar uma toalha em sua testa Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Expert em sutiãs. Oprah Winfrey teria contratado os serviços de Susan Nethero para encontrar os modelos perfeitos para ela, contou a funcionária ao USA Today.

Carregador de baterias. Não, este não é um aparelho. O rapper Ludacris contratou um assistente apenas para carregar baterias extras por toda parte em que ele for, para o seu Nintendo Gameboy, segundo o livro "Unusually Stupid Celebrities: An All-Star Compendium of Stupidity", de 2009.