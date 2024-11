Sacha reclama de discurso de Luana e leve invertida: 'Comparação péssima'

Após a formação da 7ª roça de A Fazenda (Record), Sacha criticou o discurso de sua aliada, Luana, Fazendeira da semana, ao indicar Zé Love para a roça.

O que aconteceu

"Quando a Luana começou a falar, eu falei: 'Ué, ela vai votar em mim'", começa o ator. "Foi todo o discurso que o Zé falou de mim no apontamento. Tu pegou tudo o que ele falou e começou a falar."

Luana questiona qual discurso Sacha se refere e ele responde: "De que eu estava desmerecendo ele por causa do remédio que ele tava tomando".

A peoa nega que tenha feito isso. "Eu elaborei esse discurso, ele não falou nada de remédio meu, ele caçoou da minha crise."

Sacha explica que Luana usou as falas de Love contra ele. " Você pegou todo o discurso que ele fez de mim e falou muita coisa que ele tinha falado ontem."

"Eu não percebi, eu criei esse discurso e comentei com o Yuri", responde a Fazendeira. "Eu levei um tempão decorando meu discurso, pensando no que eu ia falar pra não ser grotesca, porque é um assunto sensível, pra Sacha vir dizer que copiei o discurso desse péssimo? Que não sabe nem construir um argumento? Gente, que comparação péssima."

Sacha reafirma que o rival falou o mesmo que ela havia dito e a peoa argumenta: "Não com minhas palavras, porque eu falo muito bem. O feitiço foi contra o feiticeiro, mas eu não copiei o discurso dele".

