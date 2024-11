Sacha é o Arthur Aguiar? Só falta o carisma, diz Chico Barney

Sacha tenta copiar em A Fazenda a estratégia adotada por Arthur Aguiar no BBB 22, mas não consegue conquistar o público como fez o campeão do reality global, avaliou o colunista Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (6).

Segundo Chico, o peão não tem chance de se igualar ao ator por um motivo: falta carisma.

Ele [Sacha] acha que é o Arthur Aguiar. Mas eu vou falar uma coisa aqui: o Sacha usa a mesma estratégia do Arthur Aguiar no BBB 22. É tentar confiar na memória, reconstruir o passo a passo, comprovar que o adversário está revertendo ou deturpando. Mas falta uma coisa do Sacha. O Sacha não tem nem metade do carisma do Arthur Aguiar. Essa que é a verdade. Sacha jamais será Arthur Aguiar por mais que ele tente. Essa que é a verdade.

Chico Barney

Para a apresentadora Bárbara Saryne, a estratégia de Sacha é válida, mas a forma com que ele faz isso é cansativa.

Se a gente for comparar com a forma que o Arthur fazia, ele conseguia ser mais breve, ele conseguia resumir melhor as situações e prender a atenção do público nele. O Sacha, não. Ele se perde, fica com esse negócio de não me deixam falar. Aí fica cansativo.

Bárbara Saryne

Chico: Record erra ao não punir quebra de regras

Peões estão quebrando regras em A Fazenda, e a Record perde as rédeas do jogo ao não determinar punições, opinou Chico Barney.

Para o colunista, Gizelly e Zé Love "infectaram" a temporada com esse tipo de atitude. "O que estão fazendo em relação ao canabidiol, ao lance da abstinência do Yuri, mas já falaram também de Fernando, de remédio de não sei quem. É uma constante", destacou.

A gente não pode deixar de falar da Galisteu e da produção do programa, que dá o recado, mas não pensa em uma punição. 'Ah, vocês não podem falar de remédio e de doença'. Daí falam de remédio, falam de doença, e o que fazem? Nada.

Chico Barney

Veja o comentário:

Assista à íntegra do Central Splash:

