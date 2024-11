Sabrina Sato perde bebê na 11ª semana de gestação

Sabrina Sato perdeu o bebê na 11ª semana de gestação, nesta terça-feira (5). A informação foi confirmada em nota pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11).

Sabrina esperava o primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. Ela já é mãe de Zoe, 5, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle.

Procurada por Splash, a assessoria de Sabrina Sato compartilhou o boletim divulgado pelo hospital e afirmou que ela não se pronunciará.

Gravidez foi confirmada em outubro

O casal confirmou a gravidez após a notícia ser divulgada em portais de notícia. "Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa de que evolua bem", disse a assessoria da apresentadora, em nota a Splash, na ocasião.

Nicolas afirmou que a gravidez havia sido planejada e deu detalhes de como Sabrina lhe deu a notícia. "Estávamos juntos, ela disse que tinha um presente para me dar. Era uma caixinha, e quando abri, vi os sapatinhos. Foi tão mágico. É como se a vida estivesse começando agora", disse, em entrevista à revista Ela.

O ator anunciou o noivado no início de setembro, no Domingão com Huck. Os dois se aproximaram no Natal do ano passado e foram flagrados juntos pela primeira vez em janeiro. O relacionamento foi confirmado por Sabrina em fevereiro.