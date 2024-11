Richard Gere vende mansão por mais de R$ 60 milhões e vai deixar os EUA

Richard Gere, 75, vendeu sua mansão em New Canaan, nos Estados Unidos, após revelar que vai se mudar para a Espanha.

O que aconteceu

O astro de "Uma Linda Mulher" negociou o imóvel por US$ 10,7 milhões, cerca de R$ 62 milhões na cotação atual. Segundo o jornal The Independent, a casa foi construída em 1938 e adquirida pelo ator em 2022.

A mansão conta com seis quartos e 11 banheiros. A propriedade de 13 hectares ainda esbanja luxos como uma grande piscina, vários jardins espalhados pela área verde e uma casa de hóspedes com três quartos.

Richard já havia expressado seu desejo de se mudar para a Espanha com a esposa, Alejandra Silva, e os dois filhos. O ator falou que essa seria uma "grande aventura", mas um dos seus objetivos é o de passar mais tempo com a família.

A esposa de Gere também estará mais perto de seus familiares, visto que ela é natural da Espanha. "Vai ser maravilhoso para ela estar mais perto da família dela, os amigos de uma vida inteira e sua cultura", contou ele em entrevista à revista Vanity Fair, em abril.

Ela foi muito generosa em me dar seis anos vivendo no meu mundo, então é justo que eu dê a ela pelo menos outros seis anos vivendo no mundo dela. Richard Gere

Richard também é contra Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. O artista tem sido alvo de críticas de apoiadores do político por conta de seu posicionamento.

Alejandra chegou a se manifestar sobre a vitória de Trump nas eleições. "Que Deus salve a todos nós", escreveu ela nos stories do Instagram nesta quarta-feira (06).