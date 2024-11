Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 7 a 16/11

Barracão de Bate-Bolas pega fogo e Madá se desespera ao descobrir que Doralice estava no local. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 7 de novembro

Osmar chega a uma reunião de contraventores e se surpreende com a sua apresentação. Madalena conversa com um advogado. Jô ajuda Osmar na reunião. Doralice pede que Rique preserve o emprego de Tereza. Osmar enfrenta Armando. Moreira arma para Chico. Tati assiste com Jin a um episódio de sua série. Roxelle cai na armação de Moreira. O barracão de bate-bolas pega fogo. Madalena se desespera ao ver Doralice no barracão em chamas e vai a seu socorro com Jão.

Sexta-feira, 8 de novembro

Tereza volta de viagem e decide ficar em casa com Jayme. Belisa desmaia quando Silvia mostra o diário que encontrou de sua avó. Jão ajuda as pessoas que estão dentro do galpão. Joyce percebe a tensão de Belisa ao falar sobre o diário de Mariazinha. Osmar se diverte com Tati. Doralice é levada para o hospital, e Jayme avisa a Osmar. Tati ouve Jin falar em coreano ao telefone e o questiona. Joyce descobre que Violeta encontrou seu brinco. Belisa afirma a Silvia que teme que Mariazinha tenha escrito seu segredo no diário que ela trouxe de Paris. Jão anuncia que o Dragão Suburbano não desfilará no Carnaval. Silvia afirma a Belisa que não abrirá o diário de sua avó. Madalena se enfurece ao ver que Doralice recebeu um convite para ir à casa de Osmar.

Sábado, 9 de novembro

Madalena tenta convencer Doralice a não ir à casa de Osmar. Violeta leva Doralice até sua casa para falar com Osmar. Rosana proíbe Rique de pedir para Edson ajudar o Dragão Suburbano. Sidney sente ciúmes de Cida com Alberto. Roxelle discute com Chico. Tati se anima ao receber uma mensagem de Nando. Sebastian incentiva Roxelle a usar Madalena para provocar Chico. Tati esconde os presentes que ganha de Osmar em sua mochila. Madalena encontra os presentes que Osmar comprou para Tati.

Segunda-feira, 11 de novembro

Tati discute com Madalena. Roxelle pede que Madalena organize uma festa para Chico. Rique avisa a Jão e Sidney que tentará conseguir um patrocinador para o Dragão Suburbano. Beth espalha pela empresa a reclamação que Rique fez de Rosana. Osmar descobre que Jô levou Joyce até seu quarto. Violeta exige segredo sobre o patrocínio de Osmar à reconstrução do Dragão Suburbano. Osmar recebe presentes de outros contraventores e fica intrigado. Violeta mostra para Joyce o brinco que encontrou em seu quarto. Jão vai à casa de Edson. O advogado questiona Madalena sobre a denúncia contra Osmar.

Terça-feira, 12 de setembro

Madalena garante ao advogado que não denunciará Osmar. Violeta ameaça Joyce. Jão discute com Rosana. Madalena convence Cida a se entender com Sidney. Violeta alerta Osmar para um aviso que um dos contraventores lhe enviou como presente. Joyce comenta com Sebastian a ameaça que recebeu de Violeta. Roxelle acerta com Madalena detalhes da festa de aniversário de Chico. Tati e Nando se interessam um pelo outro. Rique anuncia que o Dragão Suburbano tem um novo patrocinador. Miranda incentiva Cida a dar uma chance para Sidney. Chico chega para a sua festa, e agradece a Madalena pela surpresa.

Quarta-feira, 13 de novembro

Roxelle briga com Chico. Madalena questiona Moreira sobre sua implicância com Roxelle. Sidney se aconselha com Jão. Moreira arma contra Chico e Roxelle. Cida e Sidney ficam juntos. Rosana não gosta de saber que Tati é cunhada de Jão. Edson conversa com Jão sobre Rosana. Sebastian exige que Jô não leve mais Joyce à casa de Osmar. Madalena decide se inscrever em um concurso de decoração de festa infantil. Joyce vai com Gigi para a academia. O outdoor com a foto de Rosana é vandalizado. Belisa trata Osmar com hostilidade. Edson se revolta ao ver a foto vandalizada de Rosana. Madalena suspeita que Jayme e Tereza estão envolvidos com o roubo do bilhete premiado de Lindomar.

Quinta-feira, 14 de novembro

Madalena comenta suas suspeitas com Tati. Tereza inventa uma desculpa para justificar a quitação das parcelas do carro. Osmar deixa um recado para Joyce. Violeta se enfurece ao saber que Osmar foi atrás de Joyce. Roxelle descobre quem vandalizou o outdoor com a imagem de Rosana. Nando fica preocupado durante a palestra na academia e troca olhares com Miranda. Joyce se surpreende ao saber do recado que Osmar lhe deixou. Madalena questiona Jayme e Tereza sobre o roubo do bilhete premiado de Lindomar.

Sexta-feira, 15 de novembro

Tereza discute com Madá. Cacá se sente mal. Jô alerta Osmar sobre a possibilidade de Cacá o estar seguindo a mando de Violeta. Neuza ameaça Rosana. Todos reparam na evolução de Nando na academia. Osmar elogia o patrocinador do Dragão Suburbano para Doralice. Nando se encontra com Tati, e Jin sente ciúmes. Sidney e Cida têm sua primeira noite de amor. Roxelle pega uma foto da mãe de Chico. Joyce pede que Jô entregue um bilhete seu para Osmar. Tereza e Jayme pedem para morar na casa de Violeta. Chico beija Madalena.

Sábado, 16 de novembro

Madalena empurra Chico. Osmar briga com Violeta por não querer dar dinheiro para Jayme e Tereza. Jô entrega para Osmar o recado de Joyce. Osmar se encontra com Joyce. Chico vê Cacá passando mal na rua e a ajuda. Osmar pede para Joyce se afastar dele. Silvia questiona Miranda sobre Nando. Nando e Tati ficam juntos. Jin se preocupa ao receber uma mensagem. Cacá sente-se mal novamente e desiste de sair com Jô para cumprir as ordens de Violeta. Moreira sente falta da foto de sua ex-mulher. Chico fala com Cacá. Jão e Madalena planejam seu futuro. Cacá tem uma surpresa.