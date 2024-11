Resumo 'Mania de Você da semana: confira capítulos de 7/11 a 16/11

Luma conta para Mavi que Viola descobriu sobre a parceria dos dois. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 7 de novembro

Viola confronta Luma. Luma conta para Mavi o que Viola descobriu. Hugo e Diana discutem por causa de Volney. Berta quer conhecer a família de Evelyn, e Leidi se assusta. Daniel e Michele conversam, e Robson fica de olho nos dois. Mavi procura Viola e assume o que fez no passado.

Sexta-feira, 8 de novembro

Mavi se justifica para Viola. Rudá tenta reservar um voo para Lisboa. Ísis arma um plano contra Evelyn, e Leidi descobre. Nahum leva um bolo para Moema. Michele recebe uma carta de Cristiano. Mavi pede a Luma para ajudá-lo com Viola. Viola procura Rudá na casa de Moema. Rudá vê Santiago e decide segui-lo. Rudá conversa com Viola, que quer ir com ele investigar Santiago. Rudá e Viola entram numa cabana, onde são flagrados por Mavi.

Sábado, 9 de novembro

Luma se sente acuada diante das acusações de Viola e conta a Mavi sobre as descobertas que a amiga fez. Berta quase flagra Ísis e Sirlei juntos. Sirlei elogia Berta. Rudá e Luma discutem e ele a expulsa de sua casa. Nahum aconselha Mavi a contar toda a verdade para Viola. Mavi faz uma revelação a Viola.

Segunda-feira, 11 de novembro

Mavi e Luma convencem Viola a participar do prêmio de gastronomia, e Rudá desconfia. Hugo e Diana discutem por causa de Volney e Iarlei. Berta e Sirlei passeiam pelo calçadão de Copacabana. Viola expulsa Luma do restaurante e avisa que não quer mais vê-la. Mavi garante a Luma que Viola e Rudá não ficarão juntos.

Terça-feira, 12 de novembro

Mavi pensa em um plano para separar Viola e Rudá, e Robson o ajuda. Fátima decide investir no negócio de Diana. Viola sente falta do seu caderno de receitas. Rudá se assusta ao ver o noticiário mencionando Viola. Viola é surpreendida por repórteres na entrada da festa de premiação do Violeta. Viola reage às atitudes de Luma e Mavi.

Quarta-feira, 13 de novembro

Moema exige que Nahum convença Mavi a falar a verdade. Marcel ajuda Viola, que compartilha sua preocupação com o pai sobre as notícias a seu respeito. Ísis sabota a bebida de Leidi. Luma envia uma mensagem para Rudá. Mavi faz uma proposta a Viola. Rudá é perseguido pela polícia.

Quinta-feira, 14 de novembro

Rudá fica encurralado. Marcel se assusta quando Viola lhe conta sobre as maldades que Mavi e Luma são capazes de fazer. Michele aceita trabalhar na casa de Daniel. Tomás flagra Sirlei e Leidi no quarto de Berta. Evelyn repreende os pais. Viola é assaltada, e, ao reagir, se machuca e desmaia.

Sexta-feira, 15 de novembro

Viola é levada para um abrigo comunitário. Mavi e Iberê tentam encontrar Viola, mas o sistema de câmeras está falhando. Luma assume o comando do restaurante. Marcel sofre um acidente. Leidi tranca Ísis no closet. Luma tenta impressionar um crítico gastronômico, mas depende da ajuda de Dhu. Viola acorda no abrigo.

Sábado, 16 de novembro

Viola é acolhida pelos moradores do abrigo. Nahum conversa com Moema sobre a possibilidade de encontrar Rudá. Nahum tenta obter informações sobre Luma. Viola cozinha para a turma do abrigo, que elogia sua comida. Mércia encontra Volney. Nahum e Moema discutem sobre as intenções de Mavi, que está desesperado para encontrar Viola.