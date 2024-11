Quais comidas a família real não pode comer e são proibidas em público?

Em um uma entrevista de 2015 ao The Telegraph, o ex-chef do Palácio de Buckingham, Darren McGrady, revelou as estritas regras alimentares da família real britânica.

Ele alertou que, para quem sonha em se tornar parte da realeza, isso pode significar abrir mão de alimentos comuns, especialmente carboidratos - como pão, macarrão, purê. Segundo McGrady, essas diretrizes vão além da etiqueta, refletindo as preferências do monarca e preocupações com saúde e segurança alimentar.

Sem fritas, temaki ou pizza no jantar

Imagem: Alberto Raschillá

A serviço no Palácio de Buckingham, em Londres (Inglaterra), de 1982 a 1993, McGrady contou que, nos jantares da realeza, a rainha Elizabeth 2ª (1926-2022) optava por uma dieta livre de batatas, arroz e massa.

Ele afirmou à época em que a soberana era viva que "quando a rainha janta sozinha, é muito disciplinada. A regra é evitar amidos... Geralmente, ela escolhe pratos como linguado grelhado com legumes e salada."

A escolha da monarca impactou os menus dos eventos reais, que costumam ser compostos por refeições leves e equilibradas. Darren brincou ainda dizendo que "a rainha come para viver, enquanto o príncipe Philip vivia para comer", referindo-se ao fato de que a monarca preferia comer em pequenas porções, ao contrário de seu marido.

Lista dos extremamente proibidos

Imagem: Thinkstock

McGrady também destacou que, por motivos de segurança, determinados alimentos são proibidos em ocasiões públicas, conforme mencionado pelo The Telegraph.

Ele apontou que ver um membro da realeza, como o príncipe William, fotografado usando um babador e quebrando patas de caranguejo em um evento formal seria "complicado". Logo, frutos-do-mar são evitados, inclusive para prevenir intoxicações alimentares.

Já o foie gras (prato francês feito com fígado de pato ou ganso especialmente engordado e muitas vezes servido como patê ou mousse), conforme relatado pelo Yahoo Sport, foi excluído por motivos éticos, devido às preocupações do rei Charles 3º com o bem-estar animal.

Outra curiosidade mencionada por ele foi a proibição do alho nas refeições da realeza. Em sua participação no MasterChef Austrália, a então duquesa da Cornualha Camilla (atual rainha consorte) confirmou essa particularidade, explicando que o alho é vetado nos jantares oficiais para evitar qualquer possível desconforto provocado pelo odor em encontros diplomáticos e sociais.

Às vezes, um prato ou outro é liberado

Apesar de as restrições serem severas, McGrady reconheceu que nem sempre são seguidas rigidamente, com algumas exceções em certas ocasiões.

O príncipe George (filho mais velho do príncipe William e da duquesa de Cambridge Kate Middleton), por exemplo, adora um prato que desafia essa norma: sua comida favorita é pasta à carbonara, de origem italiana e que claramente contraria a regra de "nada de massas" nos jantares reais.