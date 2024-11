Príncipe William diz que esposa Kate está "muito bem" após quimioterapia

Por Phil Noble

CIDADE DO CABO (Reuters) - O príncipe William, do Reino Unido, disse nesta quarta-feira que sua esposa Kate está "muito bem" depois de ter sido submetida a tratamento de quimioterapia preventiva contra o câncer.

O herdeiro do trono britânico está atualmente na África do Sul, onde será o anfitrião da cerimônia anual de premiação do multimilionário Prêmio Earthshot, criado por ele. William fez a viagem sem Kate, que ainda está se recuperando do tratamento.

Ele disse que ela estaria torcendo por ele de sua casa no Reino Unido.

"Ela está indo muito bem, obrigado", disse ele à BBC antes da cerimônia de entrega do prêmio ambiental na Cidade do Cabo. "Ela tem sido incrível o ano todo. Sei que ela estará muito interessada em que esta noite seja um sucesso."

Além de Kate, ele disse que esperava que seus três filhos: George, de 11 anos, Charlotte, de 9 anos, e Louis, de 6 anos, também estivessem assistindo orgulhosos, dizendo que eles, como família, fazem tudo que podiam para ajudar o meio ambiente.

"Nós passamos por todas as etapas básicas de reciclagem e nos certificamos de minimizar o uso de água, desligamos as luzes quando saímos de casa e coisas do gênero", disse ele.

William criou o Earthshot em 2020 para encontrar inovações relacionadas ao clima e problemas ecológicos, inspirado no projeto "Moonshot", do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, existente na década de 1960, e que levou ao pouso lunar em 1969. Cinco vencedores recebem 1 milhão de libras (1,3 milhão de dólares) por ano para impulsionar seus projetos.

Perguntado sobre como poderia transmitir sua mensagem do Earthshot em um clima político difícil para as causas ambientais, ele disse à BBC: "Acho que todo mundo quer um pouco de esperança e otimismo".

William frisou ainda que os jovens da África que participariam da premiação mostrariam como a questão era importante para eles. "Sem eles, o futuro parece bastante sombrio", afirmou.