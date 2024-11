Pra que enrolar? Já temos certeza de quem vai estar na final da Fazenda

Com Sacha Bali e Zé Love se mantendo como os protagonistas de A Fazenda 16 (Record), a final do programa está se tornando cada vez mais previsível. Para Dieguinho, apresentador do Central Splash, ambos estão confirmados na disputa pelo prêmio, a menos que algo grave aconteça.

A final desse reality, no dia 19 de dezembro, vai ter com toda certeza e se não acontecer nenhuma expulsão a presença de Sacha e Zé Love. Os que vão sentar com eles no banquinho da final será um grande tanto faz, na minha opinião

Dieguinho

O apresentador ainda defende que, apesar de não assumir quando está errado, Sacha tem uma boa capacidade de se defender "com argumentos muito fortes". "Sempre num tom mais abaixo do que seus adversários, é isso que o destaca".

O comentarista Gabriel Perline concorda com Dieguinho, e aponta que este cenário deixa o programa chato. "Acho que tá bem previsível".

Eu espero, sou ansioso sempre por surpresas, queria muito ver algo acontecendo aos moldes do " BBB 20", onde a gente tinha uma polarização muito grande e depois quem ganhou foi uma outra pessoa, então teve um fator surpresa, coisa que a gente não vê desde o BBB 20 em um reality show de confinamento. Tudo é muito antecipado

Gabriel Perline

Assista ao Central Splah na íntegra:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso