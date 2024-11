Por onde anda a Pequetita de 'Cabocla'? Atriz continua trabalhando na Globo

Quem acompanha a reprise da novela "Cabocla" nas tardes da Globo já deve ter se perguntado: por onde a atriz que interpreta a Pequetita?

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Por onde anda Mareliz Rodrigues?

Mareliz, que é sobrinha de Benedito Ruy Barbosa, apareceu em várias novelas do autor nos anos 2000, como "Esperança", "Cabocla" e "Paraíso". Na trama que está sendo reprisada nas tardes da Globo, Rodrigues vive Pequetita, ex-noiva de Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira) que acaba se apaixonando pelo sogro.

Pequetita (Mareliz Rodrigues) e Joaquim (Reginaldo Faria) em 'Cabocla' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

A atriz continua trabalhando na Globo, mas muito mais por trás das câmeras. Mareliz é preparadora de elenco infantil.

Recentemente, ela trabalhou com as crianças das novelas "Pantanal" e "Família É Tudo". Além disso, fez participações especiais como atriz nas duas tramas.

No remake de "Pantanal", Mareliz viveu Matilde, uma das executivas do protagonista José Leôncio (Marcos Palmeira). "Nessa novela, eu preparei as crianças que participaram da primeira fase. Quando fui chamada para fazer a Matilde, já tinha estudado muito, lido todos os capítulos para preparar as crianças que transitavam por todos os núcleos. A personagem entrou quando a trama já estava adiantada, mas participei de todos os processos, desde o início", disse ela em entrevista ao jornal Extra.

Em "Família É Tudo", Rodrigues fez uma pequena participação como a médica do SPA onde Leda (Grace Gianoukas) se interna para se livrar do vício em celular. "Obrigada Grace Gianoukas por ter me recebido com tanto carinho, e por tanta arte e alegria que você proporciona pra gente todos os dias!", escreveu em seu Instagram agradecendo a colega de cena.

Além disso, Mareliz é dubladora e também é preparadora de elenco para cinema. Um de seus últimos trabalhos foi em "Vovó Ninja", filme protagonizado por Gloria Pires, no qual ela foi a preparadora dos atores mirins.