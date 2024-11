Personagem de Giovanna Antonelli em 'Beleza Fatal' se apresenta em trailer

A primeira novela brasileira da Max, "Beleza Fatal" ganhou nesta quarta-feira (6) um novo trailer, desta vez, apresentando Elvira Paixão, personagem de Giovanna Antonelli.

Novo trailer de 'Beleza Fatal'

Com estreia agendada para 27 de janeiro de 2025, "Beleza Fatal" foi criada por Raphael Montes ("Bom dia, Verônica") e contará com 40 capítulos. A trama será protagonizada por Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz.

A história girará em torno da vingança. Após Sofia (Camila Queiroz) presenciar a injusta prisão de sua mãe, Cleo (Vanessa Giácomo), por conta de uma armação de sua tia Lola (Camila Pitanga), a jovem fica obcecada em se vingar daqueles que destruíram sua família.

Sofia é acolhida por Elvira Paixão (Giovanna Antonelli), que sofre com a hospitalização de sua filha. Ao tomar as dores da mocinha, a personagem de Giovanna Antonelli compartilha com ela o desejo em comum de vingança.

No novo trailer divulgado nas redes sociais da Max, Elvira se apresenta como uma mãe dedicada, uma esposa apaixonada e uma mulher disposta a qualquer coisa para proteger sua família. "Eu não acredito em vingança, tá? Eu acredito em justiça, nem que pra isso eu precise dar uma mãozinha".