Pedro Novaes rebate críticas por 'Garota do Momento': 'Coração em paz'

Pedro Novaes, 28, está feliz por voltar às novelas como protagonista de "Garota do Momento", nova novela das 6 da Globo. O ator não liga para as críticas destinadas a ele por parte dos telespectadores no X (antigo Twitter).

Em paz com a minha cabeça. Coração em paz. Muitas coisas interessantes acontecendo. Sinto que estou, cada vez mais, entendendo como administrar a minha carreira. Pedro Novaes

Foco e trabalho

Intérprete de Beto, Pedro diz que viu alguns comentários nas redes sociais antes de a novela estrear, mas não todos porque a rotina de gravação exige muito. "Quando tô trabalhando, gosto de ficar focado. Tô sempre dando meu sangue, meu 100%. Estudei muito para chegar aqui".

Vão ter pessoas que não vão gostar e as que vão gostar também, a gente espera. Se a gente já tem pessoas que não estão gostando, tudo bem, porque a gente tá atingindo mais pessoas. Atingir mais pessoas significa ter mais julgamentos e, algumas pessoas, não vão gostar. Tudo certo. Pedro Novaes

Pedro não sente um "peso" por ser filho de Leticia Spiller e Marcelo Novaes. Pelo contrário, sente orgulho deles e de suas carreiras. "Algumas portas se abrem diante dessa situação, mas eu não deixo de me dedicar nenhum segundo por causa disso".

Ele diz que precisa se dedicar mais para provar seu trabalho devido às comparações com os pais. "Às vezes, tenho que dar duas vezes mais [de mim]. Tenho o meu caminho para traçar, meus ideais que são diferentes dos deles, meu trabalho é diferente do deles. Estudo muito para isso. Sou um 'nepo baby' dessa geração, mas estou buscando meu caminho".

Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Nas telinhas

Pedro interpreta Beto, o mocinho que se apaixona por Beatriz (Duda Santos). É filho de Lígia (Palomma Duarte) e de Raimundo (Danton Mello), o dono de uma das maiores agências de publicidade do país no final da década de 1950. Beto nunca aceitou assumir uma vaga no negócio da família, ele prefere trabalhar como jornalista e repórter fotográfico, pois bate de frente com Raimundo e com o irmão Ronaldo (João Vitor Silva) na condução das campanhas de publicidade da agência. A única coisa que Raimundo aprova é o fato de Beto namorar Bia (Maisa), a filha de seu maior cliente, Juliano (Fabio Assunção). O problema é que Beto não é apaixonado pela moça e não vê a hora de desfazer o compromisso.

Beto e Pedro são parecidos? Ator garante que sim: "Beto tem um coração muito maneiro. Empresto muita coisa para ele. O Beto é um cara muito leal aos pensamentos dele, não afrouxa quando tem um ideal, não abre mão disso. Isso é uma coisa parecida comigo".

Ele usa a bagagem e experiência adquirida em outros trabalhos, como "Malhação: Toda Forma de Amar" (2019), para usar na vivência do personagem. "A gente amadurece no meio desse caminho. Criei muito mais bagagem de estudo, com uma visão muito mais apurada para melhorar no meu trabalho".

É um trabalho novo, a gente chega desnudado. Muitas vezes, eu leio [o roteiro] e falo: 'o que vou fazer aqui?'. Isso é lindo também, porque eu tenho universo infinito de coisas para fazer, sabe? A arte é muito sobre isso. Pedro Novaes

Novo crush

Pedro também coleciona elogios à aparência nas redes sociais, o que para ele é algo positivo. "Tento estar me mantendo saudável. Sempre fui um cara do esporte, foi um cara da do exercício. Esse carinho das pessoas... Ah, sei lá, vira um crush mesmo. É um carinho. Se é uma coisa positiva, é sempre válido, sabe?"