Peão desmascara aliados e Flor cai no choro: 'Se preserva, são cruéis'

Flor chorou ao ter seus aliados "desmascarados" por Albert na tarde desta quarta-feira (6) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Flor caiu no choro ao conversar com Albert. O peão contou que seus "aliados" estavam falando sobre a peoa e as "incoerências" de sua vida financeira.

Flor lembrou de quando precisou consertar o telhado de sua casa sozinha por não ter dinheiro. "Eles não sabem o que é pagar imposto. Sabem, mas tem um contador", disse.

Trabalhei a vida inteira e não consegui juntar nada. Consegui, mas perdi tentando salvar minha mãe. Se eles entrarem no meu Instagram vão morrer de vergonha Flor

Flor ainda disse que os peões "ganham dinheiro fácil". "Essa juventude que vive da rede social ganha dinheiro muito fácil. A gente rala"

A peoa explicou que, para o reliaty, ganhou seu guarda-roupa e o trabalho de figurinista do SBT.

Albert tranquilizou a peoa. "Fica em paz, Flor, porque a maldade sempre vai existir", disse.

O peão finalizou dizendo para Flor se atentar aos demais aliados. "Se preserva porque eles são cruéis. E eu não admito injustiça."

