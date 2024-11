'Não acho envelhecer legal, é uma tragédia', diz Paula Burlamaqui

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Paula Burlamaqui conta como tem lidado com o envelhecimento.

A atriz desabafou. "Eu tô sofrendo. Não acho envelhecer legal. Eu comecei a ter dificuldade pra dormir. A não ter a disposição que eu tinha quando jovem. Eu acordo exausta. Não tenho mais a força física que eu tinha."

Seu metabolismo já não funciona direito. Minha barriga tá um horror. É uma uma tragédia. Acho que envelhecer é o castigo do ser humano. Paula Burlamaqui

Ela finalizou. "Claro que tem coisas boas, tem os ganhos, mas podia não ter os dois."

A atriz contou que foi chamada de "tia" durante um bailinho e se irritou. "Eu estava separada, deprimida, meu amigo falou: 'vamos no bailinho.' Cheguei na fila e já achei que tinha muito jovem. A menina chegou e falou: 'oi tia, lembra de mim.' Me deu um ódio. Eu falei: 'oi, meu amor, não sou sua tia. Segundo, não lembro de você, nem quero lembrar.' Daí ela falou: 'sou Helena, filha da Luiza'. Aí realmente, ela estava certa. Eu era tia dela. Eu peguei ela bebê, acompanhei ela. Abracei, beijei. Ela ria."

Paula lamentou não ser mais observada como antes. "Hoje ninguém me olha. É uma depressão. É real. Eu sempre fui uma mulher muito bonita, chamava muita atenção. As pessoas me olhavam. Hoje em dia ninguém me olha. Agora entra uma jovem bonita e todo mundo olha. Acho que a juventude tem um frescor. Não é um papo etarista. As pessoas me perguntam e eu prefiro não mentir. Quando começou esse assunto a entrar nas entrevistas, eu ja fui muito espancada."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista à entrevista completa com Paula Burlamaqui: