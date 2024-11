Oasis: relembre as piores brigas entre Liam e Noel Gallagher que vêm para o Brasil em 2025

Com o anúncio da turnê do Oasis no Brasil, os fãs da dupla Liam e Noel Gallagher têm motivos de sobra para comemorar: após mais de 15 anos, os irmãos finalmente dividirão o palco novamente. A última apresentação da banda foi em 2009, ano em que o Oasis também veio ao Brasil pela última vez. Agora, foi confirmado que os irmãos farão dois shows em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, no Estádio do MorumBIS, zona oeste da capital paulista.

Brigas e Separações

O retorno surpreendeu a todos, pois as desavenças entre Liam e Noel sempre foram públicas. Em uma entrevista ao Big Issue em 2019, Noel foi categórico ao afirmar que não pretendia voltar a tocar com o irmão: "Saí da banda há 10 anos. Acho que o vi duas vezes desde então, e quase acabamos brigando sem motivo. Não consigo imaginar um dia em que acorde querendo passar dois anos em turnê, brigando pelo mundo com o Liam".

A Polêmica Coleção de Roupas

Os conflitos entre os Gallagher têm uma longa história. Em 2021, Noel revelou o que teria sido a "gota d’água". Em 2006, Liam lançou uma nova coleção de sua marca de roupas, Pretty Green, e presenteou os membros da banda com peças exclusivas. Noel, descontente com os itens, doou todos à Barnardo’s, instituição de caridade britânica, antes que a linha fosse lançada ao público.

"Liam deu as peças para todos da banda, não só para mim. Fui direto à loja de caridade e deixei lá. Ele ficou furioso e disse: ‘Se você não queria, p****, deveria ter dito que não queria, seu filho da p***’. As roupas estavam no manequim da Barnardo’s um mês antes do lançamento. Se a situação já estava tensa, esse foi o início do fim", relembrou Noel ao The Sun.

Ataques e Tensões no Palco

Outra briga memorável ocorreu em 1994, durante um show em Los Angeles, quando Liam arremessou um pandeiro em Noel, que abandonou o palco. O desentendimento começou nos bastidores e culminou no palco, quando Liam se irritou por Noel estar tocando em um tom diferente.

Em 1995, a situação se repetiu: Noel estava concentrado em estúdio, em Londres, quando Liam apareceu com alguns amigos. A tensão escalou e Noel acertou o irmão com um taco de críquete. Após anos de desentendimentos, Noel comentou em 2005 à MTV que a relação entre eles estava abalada: "Ele está completamente assustado comigo agora, realmente morre de medo."