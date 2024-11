Mofando na cadeia, Cristiano perde Michele para bonitão em 'Mania de Você'

A vida de sofrimentos de Cristiano (Bruno Montaleone) não tem data para acabar. O rapaz está preso acusado de tráfico internacional de drogas e pediu que Michele (Alanis Gullen) voltasse para o Brasil.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Viola (Gabz) fez questão de amparar Michele após a prisão de Cristiano. A chef a ajudou a voltar para o Brasil e a reconquistar seu emprego no restaurante.

Mesmo com a vida reconstituída, ela tenta não se esquecer do amado. Seu objetivo principal será conseguir dinheiro para libertar Cristiano.

Um novo personagem surge para ajudar a moça. Trata-se de Daniel Fischer (Samuel de Assis), o arquiteto que projetou o resort Albacoa, e por isso um velho conhecido de Mavi (Chay Suede).

Michele (Alanis Guillen) e Daniel Fischer (Samuel de Assis) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Daniel é viúvo e terá se mudado para o resort. Os dois se conhecerão entre as refeições do rapaz no restaurante Violeta.

Além de oferecer dinheiro para Michele, Daniel começa a fazer a cabeça da moça. Eles viverão um romance enquanto Cristiano segue preso na Europa.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.