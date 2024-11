Com demência, repórter Maurício Kubrusly ganha documentário sobre sua vida

Maurício Krubusly, 79, conhecido repórter do Fantástico (Globo), terá sua história contada no documentário "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí". A informação é de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O que aconteceu

A produção tem previsão de estreia em dezembro na Globoplay. O documentário foi produzido pelo jornalismo da Globo, e poderá ser visto antes na abertura da 11ª Mostra de Cinema de Gostoso, no dia 22 de novembro.

O diagnóstico de demência fronto temporal foi revelado pelo Fantástico em 2023. Hoje, Kubrusly mora no sul da Bahia, com a mulher, Beatriz Goulart. A revista eletrônica homenageou o ex-repórter em matéria especial sobre os 50 anos do programa.

Deixou São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira



Fantástico em homenagem a Kubrusly

O jornalista deixou a TV Globo em maio de 2019, após 34 anos de serviços prestados. O anúncio de sua saída foi feito na época pelo diretor de jornalismo da emissora, Ali Kamel.

Kubrusly estava afastado do trabalho por problemas de saúde havia alguns meses antes da saída. Suas pautas sempre envolviam viagens, em busca do inusitado no quadro "Me leva, Brasil", que foi ao ar entre 2000 e 2017.

O jornalista já visitou mais de 150 cidades e percorreu cerca de 400 mil km por todo o Brasil. Em 2005, ele lançou um livro com o mesmo nome do quadro contanto as histórias do programa.

A DFT é a mesma doença do ator Bruce Willis, também afastado da profissão. O principal sintoma inicial está relacionado a alterações de humor e comportamento.