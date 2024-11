Mariana Goldfarb posta fotos de biquíni no Rio, e web elogia: 'Deusa'

Mariana Goldfarb, 34, encantou a web nesta quarta-feira (06) com várias fotos curtindo o calor.

O que aconteceu

A modelo postou uma série de cliques feitos no Rio de Janeiro. "As últimas são as melhores. Saio daqui não", escreveu ela, sem querer deixar a cidade.

Mariana incluiu várias fotos em que aparece de biquíni em Ipanema. A nutricionista também compartilhou alguns momentos de leitura e várias refeições que aproveitou na Cidade Maravilhosa.

Seguidores encheram a beldade de elogios nos comentários da publicação. "Deusa!", disse um perfil. Cada dia mais linda!", comentou outra conta. "Eu amo ver você natural com esses cabelos bem leoa, muito linda", elogiou uma terceira seguidora.