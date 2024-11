Dicas de anime: veja produções para introduzir crianças no mundo otaku

Tem um filho, sobrinho ou primo pequeno e gostaria de assistir animes com ele? Splash reuniu aqui uma lista de animes dublados que podem servir para introduzir os pequenos nesse mundo otaku.

"Dinossauro Rei"

Anime "Dinossauro Rei" Imagem: Divulgação/SEGA

Baseado em um jogo criado pela SEGA, "Dinossauro Rei" conta a história de Max Taylor e seus amigos que encontram pedras após a queda de um meteoro. Cada um recebe a companhia de um dinossaurinho que pode evoluir no combate e precisam viajar o mundo impedindo a vilanesca Gangue Alpha de ressuscitar dinos ao redor do mundo.

Por mais que seja um anime de baixo orçamento seguindo a fórmula de "Pokémon", há alguma coisa em "Dinossauro Rei" que fez a série se tornar uma comoção. Não se sabe se é a abertura cheia de rimas forçadas, os dinossauros em CGI de PlayStation 2 ou então o episódio ambientado no Brasil, mas a série teve uma força bem especial no nosso país e talvez atraia a criança que você quer introduzir no mundo otaku.

"Dinossauro Rei" está disponível no Prime Vídeo, Netflix. Com dublagem em português.

"Sonic X"

Sonic e seus amigos são transportados para o nosso mundo durante uma luta contra o doutor Eggman. Sonic passa a morar com o jovem Chris e juntos precisam impedir que o vilão clássico pegue as Esmeraldas do Caos.

Exibido originalmente em 2003 como forma de promover os jogos da série "Sonic Adventure", este anime tem tudo para agradar os pequenos. Vamos lembrar que o Sonic está em sua melhor forma em 2024, com jogos fazendo sucesso e um terceiro filme chegando aos cinemas. E, convenhamos, a história do filme é bem semelhante à premissa desse anime!

"Sonic X" está disponível na Netflix, no Prime Vídeo, no Mercado Play e também no canal oficial do YouTube do estúdio TMS.

"Pokémon"

Grupo de protagonistas de Pokémon:Horizontes Imagem: Divulgação/Netflix/The Pokémon Company

"Pokémon" dispensa apresentações, né? Na série principal, acompanhamos as aventuras do garoto Ash que sonha se tornar um Mestre Pokémon ao lado de seu fiel companheiro, Pikachu. "Pokémon" foi responsável por colocar muito jovem no colo do otakismo, e a série continua eficiente até hoje: as histórias são simples, divertidas e apresentam a estrutura de uma série de animação japonesa para quem não conhece.

E nem precisa começar do episódio 1, pois "Pokémon" passou por vários reboots no decorrer de suas gerações. Caso queira experimentar histórias mais "modernas", é possível iniciar com "Pokémon Sol & Lua" ou então "Pokemon Jornadas", e se quiser nem ver o Ash dá para ir direto para a novíssima "Pokémon Horizontes", que conta com novos protagonistas.

Algumas dessas séries de Pokémon estão disponíveis na Netflix, outras no Prime Video e algumas no Globoplay. Vale a pena explorar os catálogos.

"Spy X Family"

Spy x Family Imagem: Shueisha/Wit Studio/Cloverwork

Twilight, o mestre dos disfarces, é um dos melhores espiões do país de Westalis. Agora, ele recebe uma missão perigosa: assumir a identidade do médico Loid Forger e formar uma família falsa para se infiltrar em eventos sociais de uma renomada escola. O que o agente não faz ideia é que sua esposa de mentirinha é uma assassina profissional e sua filha adotiva vem a ser uma telepata capaz de ler mentes.

Embora tenha uma classificação para maiores de 14 anos, o anime é razoavelmente leve e pode ser uma boa atração para um jovem mais crescidinho assistir acompanhado de um adulto. "Spy x Family" é um dos animes mais queridos do momento, então é uma boa pedida para transformar pessoas em otakus. E também em fãs da telepata Anya.

"Spy X Family" está disponível na Crunchyroll e na Netflix, com dublagem em português.

Filmes do Ghibli

Tonari no Totoro Imagem: Divulgação/Studio Ghibli

Aqui demos uma trapaceada e estamos sugerindo filmes do Estúdio Ghibli, um dos mais renomados do Japão. Esses filmes, no geral, conseguem comover pessoas de todas as gerações e atraem milhões de japoneses quando chegam ao cinemas. Alguns longas tratam de temas como preservação da natureza, amizade, respeito aos mais velhos, tudo isso em meio a aventuras deslumbrantes e com personagens muito fortes.

Claro que nem todo filme do estúdio Ghibli é adequado a crianças. "Vidas ao Vento", que é uma cinebiografia de um projetista de avião, pode ser um pouco tedioso, mas o estúdio conta com filmes ótimos para pessoas mais novas, como "Meu Amigo Totoro", "Porco Rosso", "Serviço de Entregas da Kiki", "O Reino dos Gatos", "A Viagem de Chihiro", "O Castelo Animado", "Ponyo - Uma Amizade que veio do Mar", "Mundo dos Pequeninos" e muito mais.

Os filmes do estúdio estão quase todos disponíveis na Netflix, com dublagem em português.

"Detetive Conan"

Anime "Detetive Conan" Imagem: Divulgação/TMS

"Detetive Conan" mostra o detetive adolescente Shinichi Kudo sendo atacado por uma gangue maléfica e ingerindo uma droga que o deixa com o corpo de dez anos. Agora, com o nome de Conan Edogawa (o novo nome veio do autor do Sherlock Holmes), ele investigará casos até conseguir encontrar pistas sobre essa organização misteriosa.

As histórias de "Detetive Conan" são bem parecidas com aqueles livros de mistério e investigação destinados a jovens, e são sempre casos muito criativos e engajantes. Caso tenha uma criança mais crescidinha aí e que busca histórias mais densas, esse anime pode ser uma boa pedida.

Os filmes de "Detetive Conan" estão disponíveis no Max e no Prime Vídeo, com dublagem em português. Infelizmente a série saiu do catálogo da Crunchyroll, e lá era apenas com legenda.