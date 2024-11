Leão Lobo compara Fagundes a Wagner Moura: 'É maior que a Globo'

O colunista Leão Lobo citou a saída do ator Wagner Moura da TV Globo ao comparar a rescisão de contrato de Antonio Fagundes, que também decidiu deixar a emissora líder de audiência. A fala do jornalista ocorreu durante participação no programa "Splash Show", nesta quarta-feira (6).

Como ele é direto e reto. Está ali, está no contrato, respeita, é assim: eu chego, gravo e vou embora. Não tem essa enrolação, não tem duas palavras, é uma palavra só. Não quer fazer, tá bom, eu vou embora. Entendeu? E isso mostra que ele é mais ou menos como Wagner Moura, que chegou uma hora... ele é maior que a Globo. É só uma emissora, gente. Existem outras.

Leão Lobo sobre as saídas de Fagundes e Moura da Globo

Após estrelar várias produções da Globo, Moura decidiu deixar a emissora para se dedicar exclusivamente a outros projetos. Assim também ocorreu com Fagundes. O ator explicou, em entrevista ao programa "Alt Tabet", do Canal UOL, que só continuaria na TV se tivesse liberdade para escolher os dias em que gravaria cenas para não atrapalhar suas peças de teatro.

Acho isso lindo: colocar a sua prioridade de vida. E é o teatro. Eu também amo o teatro, então, eu acho lindo essa paixão dele pelo teatro, esse respeito. E a televisão é para ganhar dinheiro. É uma valorização do teatro. Porque as pessoas acham que teatro a gente vai lá e faz e acabou. Não, tem que se preparar, tem que estudar, tem que estudar muito às vezes.

Leão Lobo

Entrevista ao Canal UOL

Em conversa com o apresentador Antonio Tabet, Fagundes contou que, quando assinou contrato com a Globo, impôs a condição de gravar apenas de segunda a quarta, para assim se dedicar ao teatro nos outros dias. (Para assistir à entrevista, na íntegra, clique aqui)

Talvez eu continuasse lá se a proposta que eles tivessem me feito não fosse oposta ao que quero para minha vida. Quando entrei na Globo eu já fazia teatro, a primeira condição que eu pedi para ser respeitada para que eu trabalhasse lá é a de que eu só gravasse na folga do teatro.

Tive durante 44 anos um acordo com eles que eu só gravava de segunda a quarta, porque de quinta a domingo eu fazia teatro. Mas quando a proposta de renovação não incluía essa cláusula, percebi que não seria bom para mim, porque o teatro é minha prioridade.

Antonio Fagundes durante o "Alt Tabet"

Ele também disse ver com naturalidade a decisão da empresa de acabar com os contratos longos, mesmo com nomes consagrados da TV. "As coisas têm um movimento natural. A Globo, como empresa, seguiu o movimento dela, buscando novas formas de comercializar seus produtos".

