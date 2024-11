Kamala Harris frustra previsão de Os Simpsons ao perder eleição para Trump

A derrota de Kamala Harris, 60, para Donald Trump, 78, nas eleições desta terça-feira (5) frustraram uma das famosas 'previsões' do desenho "Os Simpsons", que parecia sinalizar sua vitória.

O que aconteceu

O episódio intitulado "Bart no Futuro", exibido no ano 2000, mostra Lisa Simpson se tornando a primeira presidente mulher dos Estados Unidos.

No trecho em questão, Lisa está vestindo um conjunto roxo, idêntico ao usado por Kamala na posse de Joe Biden, em 2020. Vários fãs da série já haviam percebido a coincidência e apontado isso como um indicativo de que Kamala venceria Trump neste ano.

O mais curioso é que, no enredo da animação, a irmã de Bart sucedia Trump como presidente. "Nós herdamos uma grande crise orçamentária do presidente Trump", chegava a dizer ela no momento de assumir o cargo.