Jornalista da GloboNews detona vitória de Trump: 'Retrocesso define bem'

André Trigueiro criticou a vitória de Donald Trump durante a programação da GloboNews.

O que aconteceu

Jornalista avaliou o impacto do resultado para o meio ambiente. "A palavra retrocesso define bem, do ponto de vista climático e ambiental, o retorno de um negacionista à Casa Branca. Com o agravante de um parlamento que lhe será certamente subserviente [...] com uma Suprema Corte igualmente afinada com Donald Trump."

A impetuosidade de Trump prevaleceu. Ele, como vocês já disseram, enfatizou isso na campanha, voltará a subsidiar e estimular ao máximo a produção de combustíveis fósseis que elevam as emissões de gases de estufa, que agravam o aquecimento global e os eventos climáticos extremos.

Jornalista relembra o primeiro mandato de Trump, destacando o isolamento norte-americano e a ausência no acordo de Paris — contrariando interesses de aliados importantes. "Ele nomeou o lobista do petróleo no primeiro mandato, Scott Pruitt, para chefiar a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o principal órgão ambiental de lá."

Trigueiro começou a carreira no rádio e foi contratado como repórter pela Globo em 1993. O jornalista foi escalado para a estreia da GloboNews, o canal de notícias da emissora, em 1996.

Profissional criou o "Cidades e Soluções", um dos primeiros programas a falar sobre sustentabilidade no país, em 2006. Ele também é comentarista dos programas Estúdio I e Em Pauta.

Jornalista faz parte do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional e dos telejornais locais, no Rio de Janeiro, nos fins de semana. O conhecimento em pautas ligadas ao meio ambiente o levou a ter uma coluna no Jornal da Globo.