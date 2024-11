Jojo Todynho comenta vitória de Donald Trump nos EUA: 'Povo quer segurança'

Jojo Todynho, 27, fez uma prospecção positiva da vitória de Donald Trump, 78, como presidente dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A cantora entende que o país estrangeiro passa hoje por uma crise econômica e moral. "Uma coisa que eu fiquei refletindo: estados americanos que flexibilizaram pequenos delitos perderam empresas, empregos locais. A economia americana enfrenta dificuldades que não são comuns. Estados Unidos é país de primeiro mundo, né?", analisou, em sequência de vídeos divulgadas nos stories de seu Instagram.

Para ela, Trump ganhou a eleição porque oferece a 'segurança' que a população norte-americana espera. "A eleição mostrou que o povo americano quer alguém que passe segurança à sociedade em geral. [Não quer] a influência para pautas não agregadas para a sociedade, como o fomento das agendas woke, que nada acrescentaram."

Jojo protestou ainda contra uma suposta perseguição a pessoas que, como ela, defendem os ideais de direita. "A liberdade de expressão, que hoje passa por uma censura, perseguição de forma deliberada, estava imperando. Principalmente aqui no Brasil. A falta de informação e a forma como as pessoas estão retratando as outras que querem de alguma maneira se posicionar, é de um jeito perverso."