'Garota do Momento': Irmão invejoso de Beto é uma sátira ao conservadorismo

Depois de três anos, o ator João Vitor Silva, 28, retorna às novelas em "Garota do Momento" (Globo), em que interpretará Ronaldo, irmão mais novo de Beto (Pedro Novaes). O jovem é descrito como conservador, ardiloso e engraçado pelo ator.

Conservadorismo crítico

Com um perfil mais quadrado, Ronaldo dará tudo de si para fazer as coisas de acordo com seu ponto de vista. "A novela é uma fabulação crítica, então o comportamento dele vira uma sátira".

Ronaldo está sempre tentando com as coisas que ele realmente acredita. Isso fica engraçado porque ele é um conservador legítimo, ele realmente acredita no conservadorismo. Isso fica engraçado para quem está de fora. João Vitor Silva.

Para o papel, o ator conta ter se inspirado em personagens como Roman Roy, da série "Succesion", e Félix, da novela "Amor à Vida". "O texto do Ronaldo é completamente debochado, um personagem divertido de fazer", comenta o intérprete ao Splash.

Problemas de família

Filho do meio de Raimundo (Danton Mello) e Lígia (Palomma Duarte), Ronaldo é irmão mais novo de Beto e mais velho de Celeste (Débora Ozório). Ainda quando pequenos, eles foram abandonados pela mãe, que fugiu para seguir o sonho de se tornar cantora.

Formado e com um cargo na Hi-Fi Propagandas —empresa de seu pai—, Ronaldo sonha um dia assumir os negócios da família. No entanto, esta posição já está reservada para Beto, que não demonstra muito interesse pelo legado.

Naquela época existia esse título do filho primogênito. Se o pai tem uma empresa é possível que o filho mais velho assuma esse lugar. Apesar disso, Ronaldo tem mais afinidade com os assuntos do pai, já o Beto está focado em outras coisas (...) então ele cria essa disputa com o irmão. João Vitor Silva para Splash

João Vitor Silva conta que seu personagem ainda terá uma visão de mundo muito diferente do irmão. "Beto tem pensamentos mais progressistas, enquanto Ronaldo é um pouco mais conservador", explica.

Ao definir o rapaz como engraçado, ardiloso e carente, o ator explica que Ronaldo será o único dos irmãos que manterá contato com Lígia. "Ele tem a presença e esse amor da mãe muito estabelecido. Só que os dois irmãos têm muito mais atenção do pai. Quando ele percebe que o Raimundo dá toda atenção para Beto, ele inicia essa disputa".

Mais do que uma competição criada na cabeça de Ronaldo, o personagem também deverá implicar com tudo no que diz respeito a Beto. "Ele não deixa passar nada".

Irmão protetor

Já com Celeste, Ronaldo assumirá uma postura de irmão mais velho e protetor da "princesinha da família". "Ele percebe que o Beto está zero ligado nisso, que seria um papel do irmão mais velho. Então ele aproveita e rouba esse lugar do cara que cuida", garante.

Desta forma, o irmão do meio será um grande cúmplice da personagem de Débora Ozório. Mas isso não significa que será uma relação perfeita, visto que Ronaldo cometerá muitos deslizes.

Ele vai fazer muita besteira, porque ele é impossível. Ele é carente, quer atenção, então vai fazer besteira com a Celeste, Beto, Raimundo, Lígia. Ele vai fazer muita coisa errada. João Vitor Silva.

Paixão por Bia

Apaixonada por Beto, Bia (Maisa Silva) será o interesse amoroso de Ronaldo. Para o ator, esse sentimento nascerá da ideia do personagem de ter tudo o que o irmão tem.

De acordo com João Vitor, Ronaldo e Bia são mais parecidos do que os próprios personagens poderiam imaginar. "Acho que vai ter um momento em que eles se encontrarão e, talvez, as coisas aconteçam. Porque eu acho que eles são parecidos. Eles têm uma vibração parecida, meio invejosa, que gosta de aprontar. Eles se conectam muito nesse lugar, acho que nem eles sabem disso ainda", analisa.

Cara de novela das seis

Há oito anos, João Vitor Silva atuava em "Rock Story", sua última novela na televisão. Depois dela, o ator só retornou para o formato em 2021, com "Verdades Secretas 2" —que foi direto para o streaming. De acordo com o artista, deixar a teledramaturgia nunca foi uma escolha dele. "Depois de 'Rock Stoy', eu queria continuar fazendo coisas [na televisão], mas o cinema e o mercado fora foi me puxando", afirma.

Ao surgir a oportunidade de um teste em "Garota do Momento", João Vitor viu a chance de completar sua cartelinha de produções da Globo. "Eu nunca tinha feito uma novela das seis. Já fiz das sete, nove, série e supersérie. É o que faltava para eu completar minha fichinha de horários", brinca o ator.

O fato de a história de Alessandra Poggi ser uma trama de época, também foi algo sedutor para João Vitor Silva. "É uma novela das seis, com cara de novela das seis. É algo que não tem há muito tempo".