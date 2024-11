Iarley e Volney ganham destaque e causam discórdia em 'Mania de Você'

O que Iarley (Lucas Wickhaus) e Volney (Paulo Rocha) têm em comum? Os dois personagens de "Mania de Você" (Globo) vão ser pivô de uma briga intensa em breve.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Iarley foi escorraçado por Bruna (Duda Batsow), mas não sairá da vida da loira. Os dois devem ensaiar uma volta nos próximos capítulos após a menina perdoar o filho de Dhu (Ivy Souza).

Volney está hospedado na casa de Diana (Vanessa Bueno), sua irmã de consideração. Ele morava na Europa e, ao que parece, voltou para o Brasil para ficar.

Tanto Iarley quanto Volney vão provocar a ira de Hugo (Danilo Ghangreia). Preconceituoso, o marido de Diana não suporta a ideia da filha namorar com o filho da confeiteira. Além disso, ele morre de ciúmes de sua esposa com o irmão de criação.

No capítulo do dia 11 de novembro, Hugo vai surtar. Ele armará uma discussão intensa com Diana por causa de Iarley e Volney, exigindo que os dois se afastem.