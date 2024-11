Gizelly sobre sétima roça: 'Coitado de quem for com o Zé e com o Sacha'

Enquanto malhava com Babi na noite de quarta-feira (7), Gizelly opinou sobre a sétima roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Zé Love já está na roça diretamente pelo veto. Gui, Flor e Sacha disputam hoje a Prova do Fazendeiro e um deles se salvará.

Gizelly disse acreditar que, quem for com Sacha e Love, será eliminado. "Coitado de quem for nessa Roça com o Zé e com o Sacha..."

Babi pontuou. "Só se for por um milagre ele [Sacha] sair. Coisa que acho que não acontece!

Gizelly reforçou. "Nosso sonho, né. O Albert já está se virando totalmente contra [Love]".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 7ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 36904 votos 50,40% Flor 11,49% Gui 38,11% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 36904 votos

