Gênio que fez Spielberg chorar e mudou o cinema ganha documentário

Considerado um dos compositores mais importantes e revolucionários da história de Hollywood, John Williams, 92, é responsável pelas trilhas sonoras de grandes clássicos como: "Tubarão" (1975), "Star Wars" (1977), "Superman" (1978), "Indiana Jones" (1981), "Jurassic Park" (1993), "Harry Potter" (2001) e muitos outros.

O cineasta Steven Spielberg já chegou a revelar que o trabalho de John Williams foi capaz de tocá-lo profundamente, a ponto de fazê-lo chorar. Esse impacto emocional, que reflete a grandiosidade das trilhas compostas por Williams, agora é celebrado em um documentário que faz jus ao legado inesquecível do músico.

Por trás das melhores trilhas

Em 1º de novembro, o documentário "A Música de John Williams" estreou no Disney+, oferecendo uma análise detalhada da carreira desse gênio da música.

O documentário percorre o quase um século de vida do compositor, que continua ativo e em plena forma, e é dirigido pelo cineasta Laurent Bouzereau. Com entrevistas de grandes nomes como Steven Spielberg, George Lucas, Seth MacFarlane, J.J. Abrams e muitos outros, o longa oferece um olhar profundo sobre a trajetória e o legado de John Williams.

A sinopse oficial descreve: "Suas composições inesquecíveis são parte essencial de alguns dos mais adorados filmes da nossa época ao longo de uma carreira que se estende por décadas. Veja e ouça a história do maestro John Williams, com as percepções de cineastas, músicos e outros profissionais que ele inspirou, completados por uma rara visão dos bastidores da produção da história do cinema".

Lado pouco conhecido revelado

Com uma duração de 1h45, o documentário se revela uma verdadeira imersão no universo de John Williams, destacando aspectos menos conhecidos de sua carreira e vida pessoal, trazendo à tona facetas inéditas do mestre da música que surpreendem até os fãs de carteirinha.

Em 1974, aos 42 anos, John Williams ficou viúvo da atriz Barbara Ruick e passou a cuidar de três filhos pequenos;

Profissionalmente, ele também se destacou compondo as trilhas das séries de TV "A Ilha dos Birutas" (1964) e "Perdidos no Espaço (1965)";

Além disso, é músico de jazz, criou arranjos para a Força Aérea dos EUA e a composição do tema "Olympic Fanfare and Theme", executado nas cerimônias dos Jogos Olímpicos;

Ele ganhou o Oscar cinco vezes, pelos seguintes filmes: "Um Violinista no Telhado" (1971), "Tubarão" (1975), "Star Wars" (1977), "E.T. - O Extraterrestre" (1982) e "A Lista de Schindler" (1993);

John Williams é um dos principais colaboradores de Steven Spielberg, sendo responsável pela trilha sonora de muitos dos filmes mais icônicos do diretor.

O documentário vai além de uma simples homenagem a um gênio com mais de 50 indicações ao Oscar; ele também oferece um retrato pessoal e tocante de um homem cuja presença carismática sempre encantou aqueles à sua volta.

*Com informações de reportagem publicada em 12/03/2024