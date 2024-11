'Gatos Falando Alemão': conheça a poesia erótica que conquistou famosos

"fazer as pessoas felizes enquanto estão aqui

ainda podem lembrar

a textura cremosa do sorvete

o perfume do abraço

o olhar brilhante sobre seus rostos

um sol entrando pelas janelas

que não nos custa abrir

e dizer palavras simples

sem necessidade de traduções

e testas franzidas

e abrir as pernas ao desejo alheio

para me fazer feliz

enquanto eu estou aqui"

Esse é um dos 51 poemas do novo livro de Claudia Schroeder, "Gatos Falando Alemão" lançado pela Isto Edições (80 p, R$ 43). Gaúcha de Santo Ângelo, Claudia aborda o cotidiano sem abandonar o erotismo, tão presente no seu trabalho anterior, como em "As Partes Nuas" (2021, finalista do Prêmio Ages e Academia Rio-grandenses de Letras) e "As Línguas São para Outras Coisas" (2022).

Lázaro Ramos, Ana Beatriz Nogueira, Pedro Bial e Lília Cabral, entre outros, gravaram vídeo-poemas de "As Partes Nuas". Já "As Línguas São para Outras Coisas" teve a orelha escrita pela cantora Marina Lima. O novo livro ganhou uma interpretação da atriz Silvia Pfeifer.

Leia dois poemas:

abaixo do pijama a pele arrepiando uma respiração enxaguada de hortelã alguma imaginação me houve

antes do sono abreviado

amanhã é preciso acordar cedo mas os corpos acendem

a lua atrás da janela

e teu membro invasivo

(...)

pela janela floresço na cara da manhã que ilumina as imundícies do asfalto oito

andares abaixo meu corpo liso em cetins antônimo da travesti morta na outra esquina caminho fluida pelo porcelanato

vasos de prata com flores de estufa fitam as pernas rijas mãos que nunca lavaram um prato

não ofereceram ao faminto

que interfona implorando pacote de fraldas e leite ninho porque o bebê existe

mas existe? -- não soube as notícias nos jornais não lidos porque floresço nessa vida acima

cuspindo todos os dias na cara

das manhãs