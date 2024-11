Babi expõe teoria sobre Sacha em A Fazenda 16: 'Tá cancelado ou é favorito'

Enquanto malhava com Gizelly no início da noite de quarta-feira (7) em A Fazenda 16 (Record), Babi comentou sobre Sacha.

O que aconteceu

A ex-panicat lembrou que eles foram proibidos de falar sobre remédios e discorreu. "Duas teorias que eu tenho é. [Sobre] aquele negócio que passou, que a gente não pode falar. É porque ele [Sacha] deve tá cancelado e vai dar mais pano pra manga e por isso que encerrou."

Ou ele é o favorito e ganhou . Babi

Ela continuou. "Tenho essas duas teorias. Porque não faz sentido na minha cabeça [a proibição]."

Gizelly lembrou a amiga. "Na regra do programa já tem que não pode falar."

