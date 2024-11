Falência, chantagem e lipo: o que é real e o que é ficção em filme de Trump

A ascensão de Donald Trump no mundo imobiliário é retratada no filme "O Aprendiz", estrelado por Sebastian Stan, lançado em 2024. O republicano será o próximo presidente dos Estados Unidos após conquistar mais de 270 delegados no colégio eleitoral.

O que é real

Processo por discriminação racial. O filme retrata um processo contra Trump por discriminação racial contra inquilinos afro-americanos, o que realmente aconteceu entre 1972 e 1974.

Documentos sobre a investigação estão disponíveis no site do FBI. O caso também foi noticiado pelo jornal The New York Times.

Dificuldades Financeiras. A instabilidade financeira de Trump, com seis falências ao longo da vida, é representada no filme.

Donald Trump vence eleição nos EUA Imagem: KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

Remorso pela morte do irmão. Em entrevista ao jornal The Washington Post, em 2019, Trump admitiu publicamente ter se arrependido da forma como tratou o irmão Fred, alcoólatra que morreu por complicações relacionadas ao vício.

Morte de Roy Cohn. O advogado Roy Cohn, figura central na trama, morreu em 1986 devido a complicações da AIDS, embora tenha negado publicamente ter contraído o vírus HIV. A causa da morte foi publicada pela BBC.

O que é ficção

Maria Bakalova e Sebastian Stan são Ivana e Donald Trump no polêmico 'O Aprendiz´ Imagem: Divulgação/Diamond Films

Fitas de chantagem. O filme sugere que Cohn usou gravações ilegais para garantir a redução de impostos para o Grand Hyatt Hotel, mas não há provas disso.

Lipoaspiração e transplante capilar. Ivana Trump mencionou esses procedimentos durante o divórcio, mas no filme, servem como metáfora para o declínio físico de Trump.