É musical, mas vale a pena! Sete motivos para ver 'Wicked' nos cinemas

O mundo de esmeralda apresentado em "O Mágico de Oz" está de volta, mas desta vez não servirá como cenário para Dorothy e companhia. Em "Wicked", que estreia dia 21 de novembro, o público conhecerá a verdadeira história das bruxas Glinda e Elphaba.

Grande aposta de bilheteria deste ano, o longa promete desbancar tanto em faturamento quanto em críticas outros lançamentos de 2024, a exemplo de "Coringa 2" e "Deadpool & Wolverine". E a gente te explica por que a produção tem potencial para grandes feitos.

Elenco estrelado

O longa é protagonizado pela cantora pop Ariana Grande, que dispensa apresentações, e a atriz Cynthia Erivo, que está a um troféu de distância para se tornar EGOT. Ela já venceu as principais premiações: Emmy, Grammy e Tony Awards, faltando agora só um Oscar.

E por falar na estatueta dourada, Michelle Yeoh, vencedora na categoria de Melhor Atriz em 2023, ficou com a missão de viver a vilã Madame Morrible. O elenco ainda inclui Jeff Goldblum ("Jurassic Park" e "Thor: Ragnarok"), Jonathan Bailey ("Bridgerton") e Peter Dinklage ("Game Of Thrones").

Musical premiado

"Wicked" é inspirado no musical de mesmo nome, que estreou na Broadway 21 anos atrás e segue em cartaz até hoje. De lá para cá, diversos países ganharam montagens adaptadas da peça vencedora de três Tony Awards.

Criada por Stephen Schwartz e Winnie Holzman, a história é a versão não contada sobre as bruxas de "O Mágico de Oz". A peça revela como Glinda e Elphaba se conheceram e foram de inimigas para grandes amigas.

Em torno do enredo, com muitas reviravoltas e mistérios, o público descobre que por trás dos títulos de "bruxa má do oeste" e "bruxa do norte", Elphaba e Glinda são cheias de qualidades e defeitos, como todo e qualquer ser humano.

Presente para o Brasil

"Wicked" já esteve nos palcos brasileiros duas vezes, a mais recente em 2023. Fabi Bang e Myra Ruiz interpretaram, respectivamente, Glinda e Elphaba. Agora, as duas vão dublar o filme, gravando inclusive as músicas do longa na versão em português. O sonho de muitos fãs de terem a trilha sonora teatral nas plataformas de streaming finalmente vai se realizar.

Canções

Como os próprios trailers fizeram questão de evidenciar, "Wicked" é um filme musical. A peça, inclusive, é responsável por algumas das canções mais famosas do gênero.

Para quem está mais familiarizado ou assistiu à série "Glee", com certeza já se emocionou ouvindo "Defying Gravity" e "For Good". E quem não é exatamente um entusiasta, acaba se rendendo, seja pelas letras que grudam na cabeça ou pelo fato de a história não ser inteiramente cantada.

Novidades

O diretor do filme, Jon M. Chu, promete impressionar o público, especialmente os fãs que já conhecem "Wicked". Não à toa, a história foi dividida em dois longas, sendo que o lançamento deste mês é focado apenas na história do primeiro ato da peça.

A parte 2 tem data de estreia marcada para 21 de novembro de 2025. Com essa ideia, a produção vai conseguir desenvolver as histórias com mais tempo.

Produção de milhões

Antes mesmo de passar pela etapa de pós-produção, o filme foi muito elogiado pelos críticos que assistiram às prévias. Em tempos de filtros extremamente escuros, "Wicked" promete ser uma explosão de cores.

Jon M. Chu também não economizou e optou por construir cidades cenográficas grandiosas para as gravações. Flagras feitos por paparazzi na época das filmagens aumentaram bastante as expectativas.

Críticas

Até então, o filme tem sido uma unanimidade entre todos que já assistiram. Mesmo os mais céticos foram arrebatados pela produção, e as interpretações de Ariana Grande e Cynthia Erivo já estão sendo apontadas como merecedoras de indicações ao Oscar.