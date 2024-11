Durante roça, Fernando discursa contra Sacha: 'Voce é um sociopata, bebê'

Em um intervalo da votação da 7ª roça de A Fazenda (Record), Fernando e Sacha começaram uma discussão.

A dupla trocava acusações de não se tratavam bem. "Você me xinga o tempo todo e quer que eu faça o quê? Que eu fique ouvindo em silêncio?", disparou Sacha.

Fernando fez uma fala alterada: "Desde a primeira semana você tneta quebrar meu psicológico! Você falou que todo mundo me achava uma cobra! Você foi escroto para c****** comigo e quer que eu te trate bem? Você é um bosta, um filho da p***, e quer que eu te trate bem? Se liga. Eu vou te tratar, por quê? Qual motivo você me deu para eu te respeitar?"

Eu respeito quem merece respeito, você é um lixo, independente de qualquer um. Tanto que as outras pessoas que eu brigo aqui, eu não trato que nem você, porque para mim você é um lixo. Independente da opinião de qualquer um. Pode ver que o único que eu humilho aqui é você.

"Confessou que você me humilha", dispara Sacha. "Eu não tentei te humilhar."

"Eu te humilho porque te acho um lixo", responde o chef. "Porque você tento me humilhar aqui, porque eu tava chorando na festa porque eu tinha medo de ser cancelado lá fora. Você nem sabia porque tava chorando. A última pessoa que choraria seria você, porque nunca confiei. O Sidney é prova que no segundo, terceiro dia de programa, falei que você seria o vilão da temporada, porque já tinha pegado a energia de você não prestava, tô mentindo, Sidney?"

Nunca acreditei em você, só falava o que você queria ouvir, porque eu acho você baixo, eu acho você sujo, eu acho você manipulador, eu acho você um sociopata, bebê! Então eu quero que você se f***!

