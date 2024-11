Curada do câncer, Simony alonga os fios e renova visual: 'Poder de criar'

Simony, 48, renovou o visual para comemorar a cura do câncer intestinal contra o qual lutou por mais de um ano.

O que aconteceu

A cantora colocou um megahair, alisou os fios e mudou a cor do cabelo para um ruivo aloirado.

Satisfeita com o resultado, Simony compartilhou o resultado da mudança nas redes sociais e filosofou sobre o significado simbólico do ato de 'atualizar' as madeixas. "Quando uma mulher decide mudar o cabelo, não é apenas um corte ou uma nova cor: é um gesto que, muitas vezes, reflete uma transformação interna. O cabelo, para muitas mulheres, é uma expressão da identidade, um símbolo de feminilidade, força e personalidade. Mudar o visual é como virar uma página, como se estivesse dizendo ao mundo que algo novo começa ali", escreveu ela, na legenda da publicação.

Para a ex-Balão Mágico, a mudança de cabelo costuma simbolizar um marco na trajetória de qualquer mulher. "Essas mudanças no cabelo costumam vir acompanhadas de momentos importantes: encerramento de ciclos, superação de desafios, reencontro com a autoestima ou até a simples vontade de se redescobrir. Não é à toa que, depois de uma grande perda, de uma conquista ou até de uma fase de renovação, o impulso de mexer no cabelo aparece. É como se, ao transformar a aparência, a mulher reafirmasse o poder que tem de criar sua própria história."

Os seguidores de Simony adoraram o novo look da musa. "Você está linda ruiva", elogiou uma internauta. "Maravilhosa, como sempre. Te amo", declarou outra.