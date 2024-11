Da Bahia à periferia de SP, a saga de uma lutadora: 'Devo tudo ao acarajé'

A cozinha transforma e o acarajé também! No mais novo episódio do Cozinha das Quebradas, série de Nossa, o apresentador Thiago Simpatia vai até o Parque Munhoz, Zona Sul de São Paulo, conhecer o aprovadíssimo acarajé da Tia Iraci.

Conheci a Tia Iraci durante uma caminhada e eu via ela dando bom dia, boa tarde, falando um 'Deus te abençoe' para as pessoas sem conhecer. Não tem saudação mais poderosa que 'Deus te abençoe'. Minha esposa e eu amamos acarajé, paramos lá e conhecemos a história dela. Tive que trazer para esse episódio. Ela é uma excelente pessoa, uma mulher de muita fé, a clássica mãe-solo nordestina guerreira: conseguiu formar o filho graças ao acarajé. Thiago Simpatia, apresentador do programa

Iraci, 64, é baiana nascida e criada em Feira de Santana (BA) que veio para São Paulo sozinha na década de 90 com o filho de um ano: "Já vendia acarajé na Bahia", conta ela no terceiro episódio da série.

Tia Iraci e Thiago Simpatia, apresentador do Cozinha das Quebradas Imagem: Nossa/UOL

Toda festa eu tava com o tabuleiro de acarajé: festas de Reis, de São João, Natal, Ano Novo. O ano todo eu viajava e até para Goiânia eu fui. Tinha acabado de me separar quando achei a oportunidade de vir para São Paulo com meu filho que na época tinha um ano.

Iraci da Silva, a Tia Iraci do Acarajé

Iraci conta que assim que chegou sentiu um pouco de medo na cidade grande: "Achei um serviço, comecei a trabalhar e aluguei um canto para morar com meu filho. A vida continuou".

A baiana também falou o que mais doía nesse período de dificuldade e adaptação: "[Era deixar meu filho] sozinho sem ninguém para cuidar. Eu não tinha condições de pagar uma pessoa para pagar e olhar ele".

O acarajé da Tia Iraci: tempero baiano em São Paulo Imagem: Nossa/UOL

Meu filho faz parte de mim. É um pedaço de mim. Cheguei aqui em São Paulo, criei ele sozinha e até hoje ele é a minha vida. Meu filho é a minha vida. Não quero que ele sinta nada, eu quero sentir por ele as coisas. É um amor tão grande que não tenho nem como explicar.

Iraci da Silva, a Tia Iraci do Acarajé

Iraci relata que tudo o que fez foi pelo filho. Hoje ele tem 31 anos, deu um neto para ela e é formado em Educação Física. Mesmo com o filho adulto, ela continuou vendendo acarajé: "[Tudo que fiz] valeu a pena, graças a Deus [e ao acarajé]. Eu me sinto honrada e orgulhosa".

Vai lá

Iraci não tem rede social, mas você pode provar o acarajé dela na região do Parque Munhoz, Zona Sul de São Paulo, no bairro do Campo Limpo.

Quando sua tenda está montada? Nas quartas, quintas e sextas das 12h às 19h;

Localização: a barraca fica na entrada do Horto do Ypê.