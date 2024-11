Corpo do cantor Liam Payne é transferido de cemitério para aeroporto na Argentina

Por Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES (Reuters) - O corpo do ex-vocalista do One Direction Liam Payne foi transferido na manhã desta quarta-feira do Cemitério Britânico de Buenos Aires para o Aeroporto Internacional de Ezeiza, disse à Reuters uma fonte sênior do cemitério argentino onde estavam os restos mortais do astro pop.

Payne, que alcançou notoriedade mundial na banda que compartilhava com Harry Styles e outros cantores, morreu em Buenos Aires em meados de outubro depois de cair da sacada de seu quarto de hotel no terceiro andar, causando comoção internacional.

Um promotor envolvido no caso para determinar os detalhes da morte do artista britânico havia dito no final do mês passado que o corpo de Payne seria liberado para sua família assim que os relatórios toxicológicos e laboratoriais fossem concluídos.

De acordo com a investigação, Payne morreu de traumatismo múltiplo e hemorragia interna devido à queda, que teria ocorrido após abuso de substâncias, embora isso ainda precise ser confirmado pelos especialistas.

A Reuters entrou em contato com a Embaixada Britânica em Buenos Aires, mas ela não comentou sobre o status do processo de repatriação do corpo de Payne, dizendo que eles estavam acompanhando a família do cantor e em contato com as autoridades locais.