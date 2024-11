Com Bia moribunda, Beto recebe o pior aviso da vida em 'Garota do Momento'

Em "Garota do Momento" (Globo), a paixão avassaladora de Beto (Pedro Novaes) por Beatriz (Duda Santos) faz o rapaz tomar uma atitude drástica: ele termina com Bia (Maisa). A decisão causa grande reviravolta na trama.

O que vai acontecer

Bia passa mal após ser dispensada por Beto. A garota, que sofre com uma cardiopatia congênita, precisa ser levada às pressas para o hospital e preocupa toda a sua família.

Juliano (Fábio Assunção) fica uma fera ao saber que Beto terminou com a filha. O empresário discutirá com o fotojornalista e o acusará de abandonar uma pessoa doente e que o ama.

Sensível, Beto fica reflexivo com as palavras do sogro, uma vez que foi abandonado por sua mãe. Ligia (Palomma Duarte) deixou seus três filhos, incluindo o namorado de Bia, para serem criados pelo pai, Raimundo (Danton Mello), e foi se dedicar à música.

Lígia (Palomma Duarte) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Mesmo sem amar Bia, o fotojornalista retoma o relacionamento com a garota mimada. Ele pensa em tudo o que sofreu sendo abandonado por Ligia e acaba sacrificando seu desejo de seguir seu coração.

Além disso, Beto fica com medo de ser responsabilizado caso Bia morra. O problema do coração da vilã é usado constantemente por ela para conseguir o que quer.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.