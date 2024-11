'Odeio vocês': Cardi B, Elon Musk e mais celebs reagem à vitória de Trump

Celebs usam as redes sociais para reagir à notícia de que Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. Veja quem se manifestou:

Cardi B

Cardi B fez postagens lamentando a eleição de Donald Trump Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora, que discursou em um comício de Kamala Harris e bateu boca com Elon Musk, fez um story com a legenda "eu odeio muito vocês" após o discurso de vitória de Trump.

Ela também abriu uma live em que exclamou: "Juro que vou acabar com vocês, saiam de perto de mim! Estou cansada de vocês. Queimem essas p*rras de chapéu. Estou muito triste, juro". Depois, segurando lágrimas, ela postou um vídeo para Kamala Harris no Snapchat: "Sei que deve ter muita coisa na cabeça dela e ela não está ouvindo agora, mas eventualmente ela vai ver. Espero que ela saiba que, não importa o que aconteça, milhões de pessoas estão orgulhosas dela. Mulheres ao redor do mundo estão orgulhosas. Mulheres não brancas estão orgulhosas".

Pedro Pascal

O ator de "The Last of Us" e "Gladiador 2" não citou Trump diretamente, mas postou um trecho do livro "Sobre Os Ossos dos Mortos", da polonesa Olga Tokarczuk: "Às vezes, quando uma pessoa sente raiva, tudo parece simples e óbvio. A raiva organiza as coisas e mostra um mundo simplificado. A raiva restabelece o dom da Clareza da Visão, que é difícil de se obter em qualquer outro estado".

Na legenda, ele usou as hashtags #OlgaTokarczuk, #ProtejaMulheres, #ProtejaOsJovens, #DireitosHumanos e #F*da-seoÓdio.

Elon Musk

The future is gonna be fantastic pic.twitter.com/I46tFsHxs3 -- Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

O dono do X fez uma série de postagens em sua rede social após a vitória de Trump. Entre elas, um foguete decolando com a legenda "o futuro será fantástico", uma foto dele com o novo presidente e o comentário "as pessoas dos Estados Unidos deram a Donald Trump uma ordem cristalina de mudança hoje".

Zachary Levi

Zachary Levi declarou apoio a Trump Imagem: Reprodução

O ator de "Shazam!" comemorou a vitória de Trump no X: "Eu não precisava da vitória para saber que estou lutando pelo que é certo. Ganhando ou perdendo, eu seguiria a convicção e o chamado que Deus colocou em mim quando nasci. Dito isso, estou incrivelmente grato e orgulhoso de todos vocês que viram através do barulho e escolheram votar no Trump. Tem muito trabalho pela frente, e não vou parar de lutar. Nunca".

Lili Reinhart

Lili Reinhart declarou voto em Kamala Harris Imagem: Getty Images

"Não consigo imaginar o que estão sentindo as mulheres que denunciaram o assédio sexual que sofreram nas mãos de Trump. Ver milhões de pessoas votando em seu abusador. Meu coração está absolutamente partido por essas mulheres. Eu acredito em vocês, e sinto muito", escreveu a atriz de "Riverdale" no X.

John Cusack

John Cusack lamentou a eleição de Trump Imagem: Divulgação

Durante a apuração, o ator escreveu no X: "O fato de que o país escolheria se destruir votando num estuprador criminoso condenado e nazista é um sinal de niilismo profundo, para dizer o mínimo",

Jameela Jamil

A atriz de "The Good Place" postou um emoji com expressão desorientada com a legenda: "Um emoji vale mil palavras".