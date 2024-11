Canal UOL exibe entrevista exclusiva com Antonio Fagundes nesta quarta (6)

O Canal UOL apresenta nesta quarta-feira (6) entrevista exclusiva com o ator, diretor, produtor e roteirista Antonio Fagundes, veterano com 59 anos de carreira. A entrevista será exibida pelo programa "Alt Tabet", apresentado pelo ator e humorista Antonio Tabet, às 15h30.

Durante a conversa, Fagundes conta que cláusula sobre disponibilidade para gravações diárias o fez desistir de renovar contrato com a Globo, responde crítica à "baixaria" em viral sobre exame de próstata e fala sobre artistas no comando do MinC (Ministério da Cultura).

Qualquer um lá vai quebrar a cara.

Antonio Fagundes durante o "Alt Tabet", do Canal UOL

Fagundes rompeu o contrato com a TV Globo em 2022, após 44 anos de exclusividade com a emissora. Por lá, ele foi alçado ao posto de galã e protagonizou várias novelas. Recentemente, o ator criticou a onda de remakes de tramas de sucesso na atual grade do canal, que ele classificou como "preguiça de criação" dos autores.

