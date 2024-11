Caio Castro é flagrado comprando tênis falsificado em loja na China

Caio Castro, 35, foi flagrado comprando um tênis falsificado na China, segundo informou o Portal Léo Dias.

O que aconteceu

O ator e agora piloto foi flagrado em uma loja de réplicas na cidade de Guangzhou, na China. Caio Castro, que estava em viagem pela Ásia, possui uma coleção de calçados de marca.

Ainda segundo Léo Dias, o piloto estava em uma loja experimentando o tênis quando o flagra aconteceu. O local, que é discreto, é famoso por receber turistas que compram as réplicas das marcas de luxo e aproveitam para revender como original na Europa.

No mês passado, Caio Castro foi visto no shopping Kimbo, também na China, famoso por possuir mais de 300 lojas do mercado de moda.