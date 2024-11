Babi volta a contrariar produção e diz que 'psicóloga avisou': 'Sei que vi'

Babi Muniz voltou a insinuar nesta quarta-feira (6) que Sacha agrediu Fernanda na Fazenda 16 (Record), e afirmou que a psicóloga do reality confirmou a acusação.

O que aconteceu

Durante a discussão com Yuri, Babi disse que a psicóloga do programa insinuou que Fernanda havia, sim, sido agredida por Sacha. "Continuo achando, eu sei o que vi", disse.

Yuri negou. A própria produção do programa, inclusive, reforçou em diferentes momentos que não houve agressão no episódio. "Se fosse uma coisa séria e verdadeira, ele já teria saído", disse o peão.

Babi insistiu e disse que eles "veriam o vídeo" fora do reality. "Vai. Já viram o vídeo", disse Yuri.

A peoa deu a entender que a psicóloga do programa contou "outra história". "Não foi o que a psicóloga falou para mim! A psicóloga falou outra coisa para mim", disse. "Então, a psicóloga também está falando inverdades. Tua psicóloga tá contra o programa também?", disse Yuri.

Ela falou para mim que eles decidiram seguir o jogo. Se decidiu seguir o jogo... Eu [perguntei] 'eu tô louca' e ela 'não, você não está louca' Babi

Yuri então avisou os demais peões. "A psicóloga falou que o programa está totalmente errado sobre aquele assunto da agressão, tá?"

