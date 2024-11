Babi diz que namorado enviaria helicóptero para Fazenda: 'Combinou comigo'

Babi revelou nesta quarta-feira (6) que fez um acordo inusitado com o namorado antes de entrar na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Enquanto o "G4" cantava pela casa, Babi disse que os rivais estavam "fazendo VT".

Para Vanessa, a peoa disse que sentia falta da presença de seu namorado por "não ter nada" dele, se referindo a um sinal. "Eu acho que meu namorado me abandonou."

"Que isso? Do nada? Porque não tem helicóptero?", questionou Vanessa. "Você nem sabe se dá pra mandar helicóptero pra cá…."

Babi então disse que fez um "acordo" com o companheiro. "Ele combinou comigo".

A peoa aproveitou para alfinetar Yuri. "Eu quero que meu namorado me ame tanto e seja fiel a mim tanto quanto Yuri é ao Sacha."

Em seguida, ela disse que Yuri pode "se lascar" por agir assim.

