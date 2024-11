Após eleição de Trump, Harry e Meghan Markle avaliam trocar EUA pela Europa

O príncipe Harry, 40, e sua esposa Meghan Markle, 43, estariam avaliando a possibilidade de deixar os Estados Unidos e se mudar com a família para a Europa.

O que aconteceu

O casal pensa em adquirir uma mansão em Lisboa, avaliada em R$ 27 milhões. Segundo o ex-mordomo do rei Charles, Grant Harold, eles começaram a cogitar a mudança para Portugal por entender que a vida nos EUA não tem sido "o que pensavam que seria".

A eleição de Donald Trump, 78, nesta semana teria reforçado em Harry e Meghan o desejo de ir embora. Isso porque o novo presidente já deixou claro várias vezes seu desapreço pelos dois, a ponto de o jornal britânico Express descrever a vitória de Trump como "um pesadelo" para eles.

Caso se concretize, a mudança do príncipe e sua esposa para Portugal pode aumentar a chance de eles voltarem a viver no Reino Unido. "Há tantas pessoas que se mudam e voltam. Então, não acho que haveria algo incomum em Harry e Meghan deixarem os EUA para voltar para a Europa", analisou Harold, em declaração ao jornal New York Post.