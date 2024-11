Após discussão, Sacha alfineta Babi: 'Relou os peitos em mim'

Reunido com seus aliados em A Fazenda (Record), Sacha criticou Babi depois de protagonizarem um bate-boca.

O que aconteceu

Depois da formação da 7ª roça de A Fazenda, Babi e Sacha discutiram e a peoa peitou o adversário. Ela ficou em sua frente para impedir a passagem dele enquanto tocavam gritos. "Vocês precisavam ver o que ela fez com Sacha no quarto. Eu fiquei 'não tá cansando de passar vergonha'", relata Luana para o grupo.

"Eu passava, tentava e ela ficava na minha frente", explica Sacha. "Eu fiquei na cama e ela veio e ficou relando os peitos em mim. Quase eu falei: 'Teu marido não vai gostar de tu relando'."

Gui aconselha Sacha a não dizer isso e o ator responde: "Mas ela que tá fazendo. Eu fiquei parado e só queria passar."

